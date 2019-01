Πριν από μερικές ημέρες, ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, Φίλιππος έγινε γνωστό πως ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα. Η μεγαλύτερη έκπληξη βέβαια, τουλάχιστον για όσους δεν είμαστε υπήκοοι του βασιλικού ζεύγους και δεν παρακολουθούμε τόσο στενά τις καθημερινές τους δραστηριότητες, δεν ήταν το ατύχημα αλλά το γεγονός ότι επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο ηλικίας 97 ετών να οδηγεί ανενόχλητος και...όποιον πάρει ο Χάρος.

Και πράγματι τα δύο άτομα που ήταν στο αυτοκίνητο με το οποίο τράκαρε ο πρίγκιπας Φίλιππος, θα μπορούσαν εάν οι συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές να έχουν χάσει τη ζωή τους. Ευτυχώς όμως μετά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο και τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθησαν, διαπιστώθηκε πως είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος βέβαια δεν πτοήθηκε και δύο ημέρες μετά κάθισε ξανά στη θέση του οδηγού, πήρε το τιμόνι στα χέρια του και ξεχύθηκε στους δρόμους. Μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ του έγινε...σύσταση επειδή οδηγούσε χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας ενώ η παράλειψη έγινε αντιληπτή μετά τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail.

Φυσικά ουδέποτε του κατασχέθηκε το δίπλωμα ώστε να αναγκαστεί (λέμε τώρα) να σταματήσει να οδηγεί ενώ ίσως ακόμη πιο προκλητική να ήταν και η στάση τη Βασίλισσας Ελισάβετ που μόλις μια ημέρα μετά το ατύχημα του συζύγου, εμφανίστηκε και εκείνη να οδηγεί αν και έχει φτάσει αισίως 92 ετών (και χωρίς δίπλωμα αφού στην περίπτωση της δεν απαιτείται).

«Δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη»

Αν όμως η βασιλική οικογένεια και οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό θέμα με τόσο...ανάλαφρα, τα θύματα του τροχαίου δεν προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο το ζήτημα.

Η Έμμα Φέαργουιέδερ, η οποία υπέστη κάταγμα στο άνω άκρο από το τροχαίο που όπως όλα δείχνουν προκάλεσε ο πρίγκιπας Φίλιππος, μίλησε στη Mirror και φαίνεται πολύ ενοχλημένη από το γεγονός πως ο υπαίτιος του ατυχήματος δεν έχει απολογηθεί για την πράξη του.

«Είμαι τυχερή που ζω αλλά εκείνος δεν έχει πει καν ένα συγγνώμη», σχολιάζει η κ. Φέαργουιέδερ. «Ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία, μια οδυνηρή στιγμή και σίγουρα περίμενα περισσότερα από τη βασιλική οικογένεια».

Όπως αναφέρει, ένας αστυνομικός επικοινώνησε με τη γυναίκα εκ μέρους του βασιλικού ζεύγους και της μετέφερε ένα μήνυμα που, όπως επισήμανε, δεν έβγαζε καν νόημα και σίγουρα δεν ήταν ευχές για ταχεία ανάρρωση ούτε φυσικά ακούστηκε ένα «συγγνώμη». Όπως ανέφερε ο αστυνομικός: «The Queen and the Duke of Edinburgh would like to be remembered to you»...

Ωστόσο, το Σάββατο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωνε πως το βασικό ζεύγος έχει απευθύνει σε οδηγό και συνοδηγό, μήνυμα συμπαράστασης.