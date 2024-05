Anton Petrus via Getty Images

Anton Petrus via Getty Images

Χρηματοδότηση από τη DARPA για την ανάπτυξη ασύρματης τεχνολογίας για φόρτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV ή drones) έλαβε η Dr. Ιφάνα Μαχμπούμπ, ερευνήτρια του The University of Texas at Dallas.