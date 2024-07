Η ΔΕΗ στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για την ισότητα και τη συμπερίληψη

Το OUR “Final Countdown”, ένα ξεχωριστό dance act παρουσίασε, για πρώτη φορά, η ΔΕΗ με το Νίκο Γκάλη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών μπάσκετ απέναντι στην Δομινικανή Δημοκρατία, στο Προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ 2024, στο ΣΕΦ, στις 3 Ιουλίου. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής μαζί με μία ομάδα 40 καλλιτεχνών και παικτών με αναπηρίες και μη, πρωταγωνίστησαν, υπό τους ήχους τους τραγουδιού – ύμνου του Ευρωμπάσκετ του 1987, στο περφόρμανς της ΔΕΗ, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Μαζί με το Νίκο Γκάλη, η ηθοποιός Λωξάνδρα Λούκας, πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down που έπαιξε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Λένια Ζαφειροπούλου και ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος Δημήτρης Πακσόγλου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ομάδα – «φαινόμενο» Εν δυνάμει και τον MC Yinka στο μικρόφωνο να δίνει τον ρυθμό με το μοναδικό του flow “Όλοι ίσοι, Όλοι Εδώ …Power Up the Game” και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την συμπερίληψη και την ισότητα.