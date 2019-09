Η Diageo μπορεί να προβλέψει το αγαπημένο σου cocktail.

«Για πρώτη φορά δημιουργήσαμε έναν διαδραστικό χώρο, με την χαρακτηριστική ονομασία “A Taste of the Future” – όπου σε συνδυασμό με συνεργάτες όπως το Spotify, το Crucible και το ChragedUp, παρουσιάζουμε κάποιες από τις τάσεις που πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσουν το μέλλον στην εμπειρία του ποτού».

Αποτέλεσμα αυτής της πρωτότυπης συνεργασίας ήταν έξι playlist, οι οποίες δημιουργήθηκαν με γνώμονα τα signature cocktail serves των Reserve brands της Diageo, αντικατοπτρίζοντας τον «χαρακτήρα» κάθε ποτού. Κάθε μια από τις playlist δημιουργήθηκε για να αναδείξει την στιγμή κατανάλωσης, επιτρέποντας στους καταναλωτές να απολαύσουν τα αγαπημένα τους cocktail με όλες τις αισθήσεις τους, είτε βρίσκονται στον χώρο του “ Taste of the Future” στη Γλασκόβη, είτε σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη.

Ο χώρος “Taste of the Future” είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας Future της Diageo και της Spotify, της κορυφαίας συνδρομητικής υπηρεσίας μουσικής στον κόσμο, με στόχο να καινοτομεί σε διαφορετικές στιγμές κατανάλωσης.

Ο Rak Patel, Επικεφαλής Πωλήσεων για τo Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Οι ακροατές του Spotify επισκέπτονται την πλατφόρμα αναζητώντας μια εξατομικευμένη εμπειρία, η οποία διαμορφώνεται για κάθε χρήστη μέσα από τις μουσικές προτάσεις από το section -Discover Weekly, τα προτεινόμενα podcasts καθώς και ακόμα περισσότερες εξατομικευμένες επιλογές που προσφέρει η υπηρεσία μας.

Ο λόγος που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλα τα παραπάνω είναι χάρη στο streaming intelligence, το οποίο με την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων, - μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε πότε οι συνδρομητές μας ακούν ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το ακούν. Σε συνεργασία με την Diageo, αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα με στόχο να διαμορφώσουμε τη διάθεση των ακροατών, καθώς εκείνοι απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους cocktails, συνδέοντας με έναν ευχάριστο και εντυπωσιακό τρόπο την στιγμή της κατανάλωσης με τα brands των spirits που προτιμούν».

Κατά τη διάρκεια του World Class, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα οπτικοακουστικό πείραμα, του οποίου τα αποτελέσματα πιθανώς και να δώσουν την απάντηση στο ερώτημα: Γιατί οι λάτρεις του τζιν δυσκολεύονται να αποφασίσουν με ποιο αναψυκτικό να απολαύσουν το αγαπημένο τους Tanqueray No.TEN. To Head vs Head activation συνιστά μια εξατομικευμένη τέλεια εξυπηρέτηση με βάση τα αποτελέσματα των αισθητήρων EEG.

O Benjamin Lickfett, o επικεφαλής του τμήματος Future της Diageo για την Ευρώπη, δήλωσε: «Oι καταναλωτές, αναζητούν ολοένα και περισσότερες εξατομικευμένες εμπειρίες στην κατηγορία των ποτών. Η Head vs Heart, είναι ένα από τα παραδείγματα μιας αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες του παγκόσμιου τελικού να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και γεύσεις που αφορούν το βραβευμένο gin Tanqueray No.TEN, ως μέρος αυτής της συναρπαστικής εμπειρίας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του “Taste of the Future”.