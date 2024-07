Η ετήσια δράση της UM, Impact Day, ενώνει και φέτος τους UMers σε όλο τον κόσμο και τους καλεί, να δράσουν με ενέργειες που θα συμβάλουν θετικά στην τοπική κοινωνία τους.

Η UM, παγκόσμιο media agency της IPG Mediabrands, ανακοίνωσε σήμερα την έβδομη παγκόσμια Impact Day με θέμα “ONE Day, ONE UM, ONE Better World″. Η Impact Day ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο της μονάδας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της UM, Better World.