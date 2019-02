Η HuffPost προτείνει: 10 βιβλία που αξίζει να διαβάσετε τον Φεβρουάριο

Ο Τομ Χανκς -κείμενα του Αμερικανού ηθοποιού (επίσης, σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού) έχουν δημοσιευθεί στους New York Times, στο Vanity Fair, στο The New Yorker- αναλύει με τρυφερότητα, χιούμορ και οξυδέρκεια την ανθρώπινη κατάσταση και τα πάσης φύσεως «ελαττώματά» της. Οι ιστορίες του έχουν έναν συνδετικό κρίκο: σε όλα μία γραφομηχανή διαδραματίζει κάποιον ρόλο, κεντρικό ή περιθωριακό.

Ένα μυθιστόρημα όπου η μνήμη και η φαντασία σμίγουν. Αρχείο και τεκμηρίωση σε ένα μοντάζ ονείρων. Η Αθήνα που πάλλεται από το αφηνιασμένο ροκ αλλά και την έκρηξη της κουλτούρας στην αυγή της Μεταπολίτευσης. Βιβλία, δίσκοι, ταινίες και περιοδικά που καθόρισαν έναν τρόπο ζωής που αρνιόταν ακόμα και την άρνηση. Αιρετικοί των αιρέσεων, ατίθασοι ποιητές, ρομαντικοί τυχοδιώκτες, αμετανόητοι εραστές, μοιραίες κοπέλες και ατίθασα νιάτα σ᾽ έναν τρελό χορό έντασης και πάθους με καταλύτη το χιούμορ.

Το Πάρκο ολοκληρώνει την Τριλογία του Χάους, μετά τον Διασυρμό και το Αγάπη/Love.

«Θυμήσου τραγούδια που έγιναν μανιφέστα, εθνικοί ύμνοι, τρόπος ζωής, σύνθημα και παρασύνθημα, θυμήσου: Gimme Shelter, Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, While my Guitar gently weeps, Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι, Δημοσθένους Λέξις, Let it Bleed, Famous Blue Raincoat. Θυμήσου βιβλία, σελίδες, ποιήματα, διηγήματα, φράσεις, γραπτό λόγο, θυμήσου: Το Πάλι, όλος ο τόμος, το Ιδεοδρόμιο, η Χαμένη Άνοιξη, το Μεγάλο Παζάρι του Daniel Cohn-Bendit, η Κοινωνία του Θεάματος του Guy Debord, το θρυλικό Εn αγκαλιά de Κρισγιαούρτι y otros ταχυδράματα y otros historias περίεργες του Κουτρουμπούση, το Άννα, να ένα άλλο της Μήτσορα, ο Ξένος, το Naked Lunch, το On the Road, και το Gravity’s Rainbow.»