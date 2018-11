HuffPost Weekend: Eric Gales, Εικονική Πραγματικότητα, Dr. Jekyll & Mr Hyde

Η μουσική χρονιά του Spacelab ξεκινά το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου, με μία συνεργασία -έκπληξη. Ο Leon of Athens και η Katerine Duska εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στη Θεσσαλονίκη σε μία δυναμική συναυλία.



Οι δύο τραγουδοποιοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ονομάτων που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με live στην Ελλάδα και περιοδείες το εξωτερικό αλλά και εξαιρετικές κριτικές από σημαντικά διεθνή Μέσα.



O Leon of Athens ανεβαίνει στη σκηνή του Spacelab στο τέλος του 2018, μιας χρονιάς γεμάτη σημαντικές στιγμές και διακρίσεις: συμμετοχή σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως (South by Southwest, Firefly, Okeechobee, Summerfest) δίπλα σε ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Killers, Arcade Fire, Kendrick Lamar και Eminem, βραβεύσεις όπως το πρώτο βραβείο που κέρδισε στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού ‘Unsigned Only’ ανάμεσα σε 6000 υποψήφιους από 95 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι τραγούδι του συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα ‘Ones to watch’ της Live Nation. Το 2018 όμως είναι και η χρονιά που κυκλοφόρησε το νέο του album “Xenos” - σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) από την Μinos EMI/Universal - το οποίο τον οδήγησε σε εκλεκτές συνεργασίες με δημιουργούς όπως ο Ευθύμης Φιλίππου, οι Rootlessroot, ο Γιάννης Δημολίτσας καθώς και σε μία μεγάλη περιοδεία στην Αμερική και τον Καναδά. Στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε live τον Leon of Athens και την μπάντα του, να ακούσουμε τα νέα του τραγούδια καθώς επίσης και αγαπημένα κομμάτια από την προηγούμενη δισκογραφία του μαζί με διασκευές από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή.



Η Katerine Duska επιστρέφει αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με το νέο μουσικό της σχήμα και έναν φρέσκο και πιο ηλεκτρονικό ήχο για να ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ, διασκευές ελληνικών και ξένων αγαπημένων της τραγουδιών καθώς και υλικό από την αναμενόμενη νέα δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της.

Συντελεστές Leon of Athens - Katerine Duska Ημέρες και ώρες εκδήλωσης: Σάββατο 24 Νοεμβρίου/ Ώρα έναρξης: 21.00

Spacelab : (Μοναστηρίου 18)



Εισιτήρια:

10 € Κανονικό ΙΙ 8 € Φοιτητικό / Ανέργων / Προπώληση



Σημεία προπώλησης:

Stereodisc (Αριστοτέλους 4) / Το Πικαπ (Ολύμπου 57) / Viva.gr



ΜΟΥΣΙΚΗ

