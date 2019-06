Η IWC υποστηρίζει τους Cousteau Divers στην προσπάθειά τους να καταγράψουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών

Οι Cousteau Divers στοχεύουν στην μελέτη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μετρώντας την θερμοκρασία κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών και συνδυάζοντας δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες ακριβείας με δεδομένα που καταγράφουν οι χιλιάδες δύτες ανά τον κόσμο. Στόχος είναι να προσφέρουν στους επιστήμονες μια καλύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία των ωκεανών επηρεάζει τη βιοποικιλότητα και το κλίμα.

Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 90% της θερμότητας της Γης και παράγουν περισσότερο από το μισό οξυγόνο που αναπνέουμε. Λειτουργούν σαν ένα σύστημα κλιματισμού για τον πλανήτη και παρέχουν τροφή για εκατομμύρια ανθρώπους. Ένας σημαντικός παράγοντας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ωκεανοί αποθηκεύουν και απελευθερώνουν ενέργεια είναι η θερμοκρασία τους. Οι επιστήμονες όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα δεδομένα προκειμένου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο η θερμοκρασία των ωκεανών μεταβάλλεται ανάλογα με το βάθος, και κυρίως στα παραλιακά οικοσυστήματα, όπου ζει η συντριπτική πλειοψηφία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Το 1973, ο Jacques-Yves Cousteau δημιούργησε την Cousteau Society, μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση με αποστολή της την προστασία της ζωής στους ωκεανούς. Το έργο ολόκληρης της ζωής του χαρακτηρίζονταν από ένα βαθύ σεβασμό για τη θαλάσσια ζωή και από την επιθυμία του να την προστατεύσει. Η ανάγκη προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ και μια δράση που η IWC ένθερμα υποστηρίζει από το 2003. Η ελβετική ωρολογοποιία αποδίδει φόρο τιμής στον πρωτοπόρο των ωκεανών με τέσσερεις ειδικές εκδόσεις ρολογιών, ενώ μια πέμπτη, το Aquatimer Chronograph Edition Jacques-Yves Cousteau, δημιουργήθηκε το 2010, για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του διάσημου ερευνητή και κινηματογραφιστή. Η IWC επεκτείνει σήμερα την συνεργασία της με την Cousteau Society παρέχοντας υποστήριξη στους Cousteau Divers.

«Οι Cousteau Divers εργάζονται με στόχο να καταγράψουν τις παράκτιες θερμοκρασίες των ωκεανών συνδυάζοντας μετρήσεις μέσω δορυφόρων στην επιφάνεια με τις μετρήσεις που καταγράφουν χιλιάδες δύτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται κεντρικά στο cloud και είναι προσβάσιμα σε επιστήμονες και ερασιτέχνες, με στόχο να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η θερμοκρασία των ωκεανών επηρεάζει όχι μόνο το κλίμα, τα καιρικά μοτίβα και τη δημιουργία των τυφώνων, αλλά και τους πληθυσμούς των πουλιών και των ψαριών», σχολιάζει ο Pierre-Yves Cousteau, οικολόγος θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδρυτής των Cousteau Divers.

«Η Sustainability Committee της IWC Schaffhausen διασφαλίζει ότι η συνείδηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου αντανακλάται σε ολόκληρη την εταιρεία με τον τρόπο που δουλεύουμε. Είμαστε υπερήφανοι για την υποστήριξη που προσφέρουμε σε οργανισμούς συνεργατών μας με τους οποίους έχουμε κοινές αξίες, και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την πρωτοποριακή πρωτοβουλία των Cousteau Divers και της Cousteau Society», αναφέρει ο Franziska Gsell, Chief Marketing Officer and Head of the Sustainability Committee στην IWC Schaffhausen.

Συνδυάζοντας δεδομένα από αισθητήρες ακρίβειας και από ένα στόλο καταδυτικών υπολογιστών

Για να μετρήσουν τη θερμοκρασία των ωκεανών με αξιοπιστία και μεγάλη ακρίβεια, η εθελοντική ομάδα μηχανικών των Cousteau Divers, με επικεφαλής τους Brad Bazemore και Brendan Walters, δημιούργησαν ένα πρότυπο φορητού αισθητήρα θερμοκρασίας. Η συσκευή θα καταγράφει πληροφορίες GPS και υποβρύχιας πλοήγησης και παράλληλα θα μετράει τη θερμοκρασία με μεγάλη ακρίβεια. Η συσκευή θα είναι σε θέση αργότερα να συμπεριλαμβάνει και επιπλέον ωκεανογραφικές μετρήσεις, όπως η αγωγιμότητα, η οπτική πυκνότητα και το pΗ. Περίπου 50 από αυτούς τους αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε καταδυτικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, σε τοποθεσίες που θα επιλεγούν με την βοήθεια επιστημονικών συνεργατών. Πρόκειται για ένα open source project, που σημαίνει ότι τα σχέδια τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού διατίθενται online, με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας από τις παγκόσμιες κοινότητες των δυτών και των μηχανικών.

Η πιλοτική εφαρμογή θα διαρκέσει περίπου 18 μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συλλεχθούν τα σχόλια των χρηστών και θα επαληθευθεί η εγκυρότητα των δεδομένων που θα έχουν συγκεντρωθεί. Στη συνέχεια, θα δρομολογηθεί η δεύτερη και μεγαλύτερη εφαρμογή του συστήματος. Στη φάση αυτή, η online πλατφόρμα θα δέχεται πληροφορίες από μια μεγάλη σειρά πηγών ωκεανογραφικών δεδομένων.

Χάρη σε αυτή τη συνεργατική προσέγγιση, οι Cousteau Divers έχουν τη δυνατότητα να αποκαλύψουν τη θερμοκρασία των ωκεανών με επιστημονική ακρίβεια, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας μια επιστημονική μέθοδο χαμηλού κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα.