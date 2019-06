Η ‘καρδιά’ της παγκόσμιας δημοσιογραφίας χτύπησε στην Αθήνα

Μεταξύ των ομιλητών βρέθηκαν ορισμένα σπουδαία ονόματα όπως αυτά των Katharine Viner (editor-in-chief, The Guardian) John Miklethwait (editor-in-chief Bloomberg), Amy Webb, (Founder, Future Today Institute), Krishna Bharat (founder Google News), Reginald Chua (Chief Operating Officer, Editorial Reuters) και Jesper Doub (Director of News Partnerships EMEA Facebook).

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αυτό της “Εμπιστοσύνης – Trust”, αγγίζοντας ερωτήματα και πεδία αμφισβήτησης τομέων όπως οι μετρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καπνοβιομηχανίες, η τεχνολογία και οι διαφημιστικές πλατφόρμες. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο Bertrand Pecquerie, Global Editors Network CEO, τοποθετήθηκε λέγοντας: ”Στο GEN, ως δημιουργοί περιεχομένου, προσεγγίζουμε πάντα το θέμα της εμπιστοσύνης σε σχέση με τα ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν την εμπιστοσύνη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για διαφορετικούς λόγους. Σε αυτή την εκδήλωση θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις για να συγκρίνουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που όλοι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον”.

Σχετικά με το κατά πόσο μπορεί κάποιος να εμπιστευθεί μια καπνοβιομηχανία που αποφάσισε να μην παράγει πια τσιγάρα και να προσφέρει εναλλακτικές, καινοτόμες λύσεις στους καπνιστές, ο Marc Firestone, President of External Affairs and General Counsel της PMI πήρε θέση. Τόνισε ότι πρέπει να βλέπουμε τα στοιχεία και τις έρευνες με αντικειμενικό τρόπο χωρίς παράλληλα να αγνοούμε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν το κάπνισμα.

Για το θέμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και εάν επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Θωμάς Γεράκης της Marc απάντησε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν απαντήσει θετικά κατά 80% στο ερώτημα για το εάν οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν τις εκλογές, έχουν πει σε ποσοστό 80-90% ότι προσωπικά δεν τους επηρεάζει και ανέφερε ότι εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει στις εταιρείες-μέλη του «Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνών Αγοράς».

Όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα της στοχευμένης διαφήμισης, των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας, ο πρόεδρος της IAB Hellas κ. Παπαγεωργίου μίλησε για το δυοπώλιο συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων από το Facebook και την Google, αλλά και για τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα που παραχωρούν σε αυτές τις εταιρείες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τους.

Στο συνέδριο, το “παρών” έδωσε και ο Εditor-in-Chief της Huffpost.gr, Αντώνης Φουρλής, ο οποίος μαζί με άλλους δημοσιογράφους “ανέκριναν” τους Σπύρο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του IAB Hellas, Θωμά Γεράκη Πρόεδρο της Marc, Philippe Hertzberg founder of Secret Journeys και Former New York Times operation head και Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο της Παπαστράτος για ζητήματα εμπιστοσύνης που αφορούν στον κλάδο του καθενός ξεχωριστά.

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης της Παπαστράτος ρωτήθηκε πώς μια εταιρεία σαν την Παπαστράτος, με κοινωνική εταιρική ευθύνη, πουλάει προϊόντα σε εξαρτημένους. Ο κ. Χαρπαντίδης απάντησε ότι το πρόβλημα του καπνίσματος είναι γνωστό και ότι η επίδραση στη δημόσια υγεία είναι επίσης γνωστή. Αυτό που κάνει η Παπαστράτος ως μέλος της Philip Morris, είναι να αναδείξει το πρόβλημα, να το εξηγήσει και να μεταμορφωθεί για να προχωρήσει στη μετάβαση στα νέα προϊόντα.

Τα ερωτήματα, τα πεδία αμφισβήτησης αλλά και οι τοποθετήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Global Editors Network (GEN) SUMMIT 2019 αναγνωρίστηκαν και από τους συνέδρους και από τους ομιλητές ως μια σημαντική συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο για την “Εμπιστοσύνη” των media. Ένα από τα κορυφαία διεθνή συνέδρια για τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.