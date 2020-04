Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Το παρελθόν εξακολουθεί να διαμορφώνει το μέλλον

commons wikimedia Η εξωτερική όψη της Εκκλησίας Μνήμης των Μαρτύρων της Αρμενικής Γενοκτονίας στην πόλη Ντέιρ εζ-Ζορ (Deir ez-Zor) της Συρίας, γνωστή και ως «Το αρμενικό Άουσβιτς». Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1990 ενώ καταστράφηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2014, μετά από επίθεση των μαχητών του DAESH στην περιοχή (The Times of Israel,2014). Τον Ιανουάριο του 2019, ο Σύρος Πρόεδρος, Μπασάρ αλ-Άσαντ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι δεσμεύεται για την αναστήλωση του μνημείου

Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Νταβούτογλου προτείνει ως ενδιάμεσο λύση την πιστή ακολουθία ενός πολυδιάστατου και περιπλόκου διπλωματικού σχεδίου εναρμονισμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της καυκάσιας γεωπολιτικής πραγματικότητας, δίχως να παραλείπεται η συνεξέταση του γεωγραφικού αυτού υποσυστήματος στο ευρύτερο σύμπλοκο της Μέσης Ανατολής (Αχμέτ Νταβούτογλου, 2010, σ.208,209). Αυτή είναι, συνεπώς, η ακολουθείσα προς το αρμενικό κράτος προτεινομένη νταβουτογλιανή εξωτερική πολιτική, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος και της ταυτόχρονης εξυπηρετήσεως των ιδικών της συμφερόντων επί τη περιοχή.

Αργά ή γρήγορα, η Τουρκία κλήθηκε να αντιληφθεί ότι η προσωρινή υποχώρηση της ρωσικής ισχύος επί των νεοϊδρυθέντων Δημοκρατιών του Καυκάσου κατά το έτος 1991 δεν ήτο τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από φαινομενική καθώς η Μόσχα εξακολουθούσε να κρατάει τα ηνία της Υπερκαυκασίας ενώ με τη σειρά της η Τουρκία σε κάθε της προσπάθεια να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στα τεκταινόμενα της γεωγραφικής αυτής περιοχής ερχόταν πάντα αντιμέτωπη με τους μακροχρόνιους δεσμούς της με το αγγλοσαξονικό συμφέρον και με το συνεχές δίλημμά της επιλογής μεταξύ αυτού και της Ρωσίας και του εκάστου κόστους (WilliamHale, 2016, σ.360).

Συμπεράσματα

Εκ των παραπάνω στοιχείων, δύναται κανείς να καταλήξει αβιάστως όσον αφορά το Αρμενικό Ζήτημα στο ότι κατά την περίοδο της Ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακολουθήθηκε πιστώς μία εντατική, συστηματική και μεθοδική προσπάθεια εξοντώσεως και βιολογικής απαλοιφής του αρμενικού στοιχείου εντός της επικρατείας της, κατ’ εντολήν των ιθυνόντων της οθωμανικής κεντρικής εξουσίας, ήτοι της περιλαλήτου Τριανδρίας των Νεοτούρκων αλλά και προηγουμένως, του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ ΙΙ και του αρμοδίου επιτελείου του. Σχετικά με τις διακρατικές σχέσεις του Συγχρόνου Τουρκικού Κράτους και της Αρμενίας, αποτελεί κοινή αποδοχή ότι η συνέχιση της μη αναγνωρίσεως της Αρμενικής Γενοκτονίας από τις τουρκικές ηγεσίες μέχρι σήμερον αποτελεί το καίριο κώλυμα στην οικοδόμηση μίας επί της ουσίας διακρατικής σχέσεως μεταξύ των, γεγονός το οποίο επηρεάζει άμεσα την χάραξη εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή της Υπερκαυκασίας.

Παράλληλα, η εξέταση των τουρκοαρμενικών σχέσεων απέδειξε επιτυχώς ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως το 1991 αποτέλεσε για την τουρκική ηγεσία μία πρώτης τάξεως ευκαιρία ανάληψης του κενού ισχύος που προκλήθηκε στην περιοχή του Καυκάσου, δίχως, ωστόσο να αναλογιστεί τις εθνοτικές διαμάχες εις τις οποίες επρόκειτο και η ίδια να εμπλακεί, με σημαντικοτέρα εκείνη μεταξύ της νεοσυστάτου Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν η οποία και έμελλε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ευρυτέρας περιοχής προς την δημιουργία συμμαχιών και αντισυσπειρώσεων σε συστημικό και υπερσυστημικό επίπεδο.

Η εξέταση της μεταψυχροπολεμικής στάσεως των ΗΠΑ απέναντι στη νέα διεθνή πραγματικότητα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Ισλάμ «δαιμονοποιήθηκε» μόνο και μόνο λόγω της αδηρίτου ανάγκης εξυπηρετήσεως των «εντολών» του εν πολλοίς μανιχαϊστικού αμερικανικού μιλιταρισμού για την εξασφάλιση της επιβιώσεώς του μέσω ενός «αναγκαίου κακού», την καταπολέμηση του οποίου ανέλαβε η Τουρκία, διαδραματίζοντας τον ρόλο του «μισθοφόρου». Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η συμπλεγματική συμπεριφορά της τουρκικής ιθυνούσης πολιτικής ελίτ εξαιτίας της συνεχούς αντιμετωπίσεως του διλήμματος ακολουθίας ή μη του ισλαμικού λαϊκού αισθήματος, το οποίο είχε τόσο καταπατηθεί επί σειρά ετών από το κεμαλιστικό ιδεώδες, ενώ αντίκτυπο της συμπεριφοράς αυτής παρουσιάζετο εν τινι τρόπω και εις τας τουρκοαρμενικάς σχέσεις.

Εν κατακλείδι, η ενδελεχή και αντιπροσωπευτική μελέτη της νταβουτογλιανής θεάσεως του διεθνούς γίγνεσθαι από την νεοθωμανική, τουρκοϊσλαμικής συνθέσεως «σκοπιά» της οριζομένης περιοχής συνδυαστικώς με την συγκριτική ανάλυση του γεωπολιτικού υποδείγματος του Spykman δίνει την απάντηση στο γιατί οι τουρκοαρμενικές σχέσεις θα είναι πάντοτε δέσμιες των υπερσυστημικών ανταγωνισμών και του διεθνούς παιγνίου ισορροπίας ισχύος.

