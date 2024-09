«Η ληστεία της συμφοράς»: Ένα τεράστιο διαμάντι και έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες

Τα έργα τους, που βασίζονται στην συνθήκη «όλα πάνε στραβά», έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Από το πρώτο έργο τους «The Play that goes wrong», μέχρι το «The Magic that goes wrong» και το «The Comedy about a Bank Robbery», οι παραστάσεις τους διακρίνονται για τη φαντασία, το χιούμορ, τις ανατροπές και τους εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς που καλούνται να κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής.