Η Ρωσία λέει πως χτυπήθηκε ξανά με πυραύλους ATACMS και ετοιμάζει αντίποινα

via Associated Press

Η ρωσική προέλαση απειλεί σημαντικές γραμμές ανεφοδιασμού στο Ντονέτσκ, σύμφωνα με το Institute for the Study of War, ωστόσο οι ουκρανικές άμυνες στο Ντονέτσκ δεν κινδυνεύουν να σπάσουν, εκτιμά το think tank, που πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να καταλάβει πάνω από 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για να επιτύχει τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντονέτσκ.