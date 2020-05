Η σημασία αξιόπιστης ενημέρωσης για την υγεία μας με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από το κινητό μας

Ιδιαίτερα αυξημένη διαπιστώνεται η κινητικότητα των χρηστών του διαδικτύου τους τελευταίους μήνες, όσον αφορά στις αναζητήσεις τους για θέματα υγείας. Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού σε συνδυασμό με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων και την παραμονή στο σπίτι, οδήγησαν σε μία έντονη άνοδο της επισκεψιμότητας σε ιστοσελίδες που έχουν ως βασικό αντικείμενο την υγεία. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε και σημαντική αύξηση για την κάλυψη της ανάγκης παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεων. Ανάγκη η οποία μπορεί να καλυφθεί με ισχυρή αξιοπιστία μέσω της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο σε αυτό το πεδίο, αποτελεί η εφαρμογή αξιολόγησης συμπτωμάτων Medi ON της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican, που μέσω του κινητού μας, προσφέρει υψηλής πιστότητας ιατρικές συμβουλές.

Έλεγχος συμπτωμάτων

Medi ON: Μία εφαρμογή προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα

To Medi ON της Interamerican αποτελεί τον ορισμό του σύγχρονου τρόπου διαχείρισης της υγείας με ασφάλεια και σε απόσταση. Πρακτικά, ο χρήστης περιγράφει το σύμπτωμα ή την ενόχληση. Η εφαρμογή θέτει τις κατάλληλες διαδοχικές ερωτήσεις με βάση αυτό το σύμπτωμα, που δεν ξεπερνούν τις 10 στον αριθμό, και δίνει καθοδήγηση για τις αναγκαίες ενέργειες που καλείται να κάνει ο ασφαλισμένος. Επίσης, τού παρέχεται η δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμεί, να συνδεθεί είτε με chat είτε μέσω τηλεφώνου την ίδια στιγμή, με γιατρό της Interamerican ώστε να συζητήσει αναλυτικότερα το θέμα της υγείας του.

Είναι η πρώτη που έλαβε επιστημονική πιστοποίηση

Η εφαρμογή Medi ON είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που επικυρώθηκε επιστημονικά. Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, σε 1015 ασθενείς η εφαρμογή παρουσίασε 91.3% ακρίβεια στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Η μελέτη σύγκρινε τα αποτελέσματα της εφαρμογής με τη διάγνωση των γιατρών. (Clinical trial with Hospital Clinic Barcelona Results Published at Emergencias - Volume 29 - Number 6 - December 2017).