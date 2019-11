Η Σίντι Λόπερ βραβεύεται από τον ΟΗΕ για τη στήριξη της στην LGBTQI κοινότητα

Robin Platzer via Getty Images

Ο ΟΗΕ θα απονείμει στην τραγουδίστρια Σίντι Λόπερ, το βραβείο «High Note Global Prize» για το έργο της στο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει η LGBTQI κοινότητα.

Την απονομή του βραβείου, θα κάνει η Kesha, στις 10 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια της συναυλίας « Home for the Holidays», που θα δώσει η Λόπερ, στο «The Novo at L.A. Live», στο Λος Αντζελες, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Είναι η ένατη χρονιά που η Σίντι Λόπερ διοργανώνει την συναυλία «Home for the Holidays», με τα έσοδα να πηγαίνουν στο, True Colors United. Πρόκειται για τον οργανισμό που ίδρυσε το 2008, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τον τερματισμό στο πρόβλημα στέγασης της LGBTQI κοινότητας, έχοντας ως επίκεντρο την εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και την τεχνική βοήθεια σε προγράμματα συνεργασίας για την νεολαία.

Το «High Note Global Prize» απονέμεται από τα Ηνωμένα Έθνη και τον οργανισμό High Note Global Initiative, ο οποίος ιδρύθηκε από τον ανθρωπιστή Ντέιβιντ Κλαρκ, με σκοπό την βράβευση καλλιτεχνών οι οποίοι προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της μουσικής τους.

Σημειώνεται ότι η 10η Δεκεμβρίου, είναι η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΟΗΕ.

