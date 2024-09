Η Skoda αποκαλύπτει στο ελληνικό κοινό τρία μοντέλα της

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στο The Ellinikon Experience Park, οι καλεσμένοι θα οδηγήσουν όλη τη νέα γενιά Skoda, ανάμεσά τους και το νέο Kodiaq και το αμιγώς ηλεκτρικό Enyaq, ενώ θα μάθουν τα νέα της μάρκας και θα ενημερωθούν για τις After Sales υπηρεσίες της Kosmocar καθώς και τα προγράμματα της VW Financial Services.