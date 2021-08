Η STIRIXIS Group οδηγεί ξανά τις εξελίξεις στο σχεδιασμό εργασιακών χώρων ανακοινώνοντας σειρά πρωτοποριακών events με τίτλο «Workplaces of Prosperity»

Με τον οικονομικό αντίκτυπο του Covid-19 να επηρεάζει με πρωτόγνωρο τρόπο τις επιχειρήσεις, τον τρόπο εργασίας και τα εργασιακά περιβάλλοντα διεθνώς, η STIRIXIS Group πρωτοπορεί ξανά με τη σειρά από εκδηλώσεις «Workplaces of Prosperity». Η διεθνώς βραβευμένη εταιρεία σχεδιασμού εργασιακών χώρων θα ενημερώσει στελέχη και επιχειρηματίες για τις λύσεις που υπάρχουν τόσο στρατηγικά, όσο και τεχνικά, καθώς και τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται. Ταυτόχρονα θα φέρει σε επαφή του συμμετέχοντες με τους ομιλητές και θα εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των λύσεων ώστε οι επιχειρήσεις να πορευτούν στη νέα εποχή με ασφάλεια και υψηλή απόδοση. Η σειρά «Workplaces of Prosperity» βασίζεται στην συστημική μεθοδολογία της STIRIXIS Group που εξασφαλίζει μακροχρόνια ευημερία στις επιχειρήσεις.

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & CEO της STIRIXIS Group δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η STIRIXIS Group εγκαινιάζει αυτή τη σπουδαία σειρά από εκδηλώσεις που στόχο έχει να προσφέρει άμεσα στις επιχειρήσεις λύσεις και να εξασφαλίσει πραγματική ευημερία. Με μότο μας “When nothing is certain, everything is possible” προσκαλούμε τους επιχειρηματίες, διευθύνοντες συμβούλους και στελέχη να συμμετέχουν στο «Workplaces of Prosperity», να ενημερωθούν άμεσα και να ανταλλάξουν απόψεις σχεδιάζοντας τον εργασιακό χώρο του μέλλοντος. Εμείς, στη STIRIXIS Group, συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε ένα πιστοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης για την ευημερία και επιτυχία της κάθε επιχείρησης».