Η Σ.Τζέσικα Πάρκερ αποχωρίζεται μυθικό φόρεμα της ντουλάπας της κι αισθάνεται πολύ καλά γι' αυτό

Διαθέτει κάπα, λαιμόκοψη, κέντημα με παγιέτες και ροζ τούλινη φούστα. Το ύφος του συνόλου είναι ένα ξεκάθαρο «νεύμα» στην Κάρι Μπράντσο, καθώς η αρθρογράφος για ζητήματα σεξ ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Οσκαρ ντε λα Ρέντα φορώντας μάλιστα μια περίφημη τούλινη φούστα με την υπογραφή του στην πρώτη σαιζόν του Sex and the City (καθώς και τους τίτλους έναρξης της σειράς) αλλά και στην τελευταία σεζόν όταν μετακόμισε στο Παρίσι.

Η ηθοποιός - της οποίας η γκαρνταρόμπα εκτός οθόνης συναγωνίζεται εκείνη του τηλεοπτικού χαρακτήρα που ενσαρκώνει, Κάρι Μπράντσο - συνεργάστηκε με τον οίκο Oscar de le Renta με σκοπό την δημοπρασία του εν λόγω αστραφτερού γκρι φορέματος που φόρεσε στην πρεμιέρα του σίκουελ του Sex and the City, And Just Like That.