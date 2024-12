Η Teleperformance στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με ουσιαστικές δράσεις.

Η Teleperformance στην Ελλάδα για άλλη μια χρονιά απέδειξε την προσήλωσή της στη βιωσιμότητα, μέσω ενός ολοκληρωμένου, δυναμικού και συμπεριληπτικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR). Οι δράσεις της, εναρμονισμένες με τους δύο παγκόσμιους στρατηγικούς πυλώνες της, “Citizen of the Planet” (COTP) και “Citizen of the World” (COTW), επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.