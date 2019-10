Η βιωσιμότητα της οικονομίας της Ιαπωνίας διαχρονικά

Σε κάθε περίπτωση, η Ιαπωνία βιώνει τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης και της χαμένης δεκαετίας μέχρι και σήμερα. Ο τωρινός πρωθυπουργός της χώρας, Σίνζο Άμπε εισήγαγε ένα οικονομικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίστηκε στην αγγλική βιβλιογραφία ως «Abenomics» το οποίο στοχεύει στην αναστροφή πολλών συνεπειών που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1990.

Οι βασικοί στόχοι αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν την αναστροφή του χρόνιου χαμηλού πληθωρισμού της χώρας, την επιβολή διαφόρων ειδών φόρων προς εξισορρόπηση του δημοσιονομικού προϋπολογισμού και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τον γηράσκοντα πληθυσμό της χώρας.

