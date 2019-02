Ευάγγελος Ελευθερίου: Το πολιτικό σύστημα πρέπει να δώσει απαντήσεις

Τι σημαίνει για έναν διεθνή επιστήμονα αυτή η διάκριση;«Ότι ανήκει, θα πει ο ίδιος, στην επίλεκτη ομάδα προσωπικοτήτων που έχουν διακριθεί κι επιλεγεί λόγω των σημαντικών επιτευγμάτων τους στην επιστήμη αλλά και την προσφορά τους στην ΙΒΜ. Και ακριβώς επειδή o αριθμός τους είναι παγκόσμια αρκετά μικρός, αυτό διευκολύνει την πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, ενώ σε μια εταιρεία όπως η ΙΒΜ, η φωνή μας ακούγεται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ένας IBM Fellow , πρέπει να επιτελεί πολλαπλής σημασίας ρόλους, αλλά ο πιο σημαντικός, τουλάχιστον στον τομέα της Έρευνας, είναι να είναι οραματιστής, για παράδειγμα, να βλέπει μακριά στο μέλλον και να προσδιορίζει τη στρατηγική της έρευνας που πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή, να θέτει την κατεύθυνση και να προχωρά εξελικτικά προς αυτή. Πιο απλά, πρέπει να οσφραίνεται που είναι το χρυσάφι και να πηγαίνει να το βρίσκει».

Από το πεδίο της νανοτεχνολογίας, τα συστήματα αποθήκευσης πληροφορίας, ή τις μνήμες στερεάς κατάστασης, έως την επιστήμη των υπολογιστών και των μαθηματικών το Ερευνητικό Κέντρο ΙΒΜ της Ζυρίχης είναι διάσημο για την σημαντική συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης- δύο βραβεία Νόμπελ Φυσικής στο ερευνητικό δυναμικό του- και την δημιουργία και εξέλιξη νέων τεχνολογιών που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας γενικότερα. «Η αποστολή του εργαστηρίου, εξηγεί ο διεθνής Έλληνας ερευνητής, είναι να καλλιεργεί στενές σχέσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία, να αποτελεί έναν προνομιακό εργοδότη για ερευνητές παγκόσμιας αναγνώρισης, να προωθεί την συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ) και να συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή ατζέντα της καινοτομίας. Παράλληλα προωθεί την έρευνα ως προς την μελλοντική τεχνολογία της πληροφορίας».

Γεννημένος στο Αλιβέρι Ευβοίας, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1979 και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές Master’s και Διδακτορικό) στο Πανεπιστήμιο Carleton της Ottawa του Καναδά. Από το 1986 εργάζεται στο Κέντρο Ερευνών της ΙΒΜ στην Ελβετία ενώ έχει κάνει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια και κατέχει περισσότερα από 160 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (patents). “Fellow” της ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers) και το 2003 ήταν από κοινού δέκτης του βραβείου “Leonard G. Abraham” της ΙΕΕΕ. Το 2005 γίνεται “IBM Fellow” και την ίδια χρονιά εκλέγεται μέλος της IBM Academy of Technology. Και από κοινού δέκτης του “Eduard Rhein” για την τεχνολογία, ενός από τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά βραβεία, για τις εργασίες του στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση και ανίχνευση σημάτων της μαγνητικής εγγραφής σε σκληρούς δίσκους. Τοίδιο, το 2009 μετοβραβείο IEEE CSS Control Systems Technology.