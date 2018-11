Εικοσαμελής επιτροπή ειδικών θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards

Greek Hotel of the Year

Τα βραβεία Greek Hotel of the Year έρχονται για να αναδείξουν τις πιο αξιόλογες προτάσεις διαμονής στον συνεχώς διευρυνόμενο χάρτη καταλυμάτων της χώρας. Ένα ξενοδοχείο επάξιο του τίτλου αποτελεί μοναδική εμπειρία για τους φιλοξενούμενούς του και η διάκριση επισφραγίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό.

Τις υποψηφιότητες στα βραβεία αυτά που διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Hotel&Restaurant της Boussias Communications θα αξιολογήσει εικοσαμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρους την Τζίνα Μαμιδάκη - Διευθύνουσα Σύμβουλο της Bluegr, τον Διονύση Σοτοβίκη – Αρχιτέκτονα και τον Αλέξη Γαληνό - Διευθύνων Σύμβουλο ΕΑΤΑ.

Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι σημαντικά πρόσωπα της ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχείων, αρχιτέκτονες και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Αγάπη Σμπώκου - CEO της εταιρείας Sbokos Hotel Group & Vice President του ΔΣ της Marketing Greece, Κατερίνα Κατώπη - Director, Dolphin Capital Partners, Μαρίνα Παπατσώνη - Marketing & Business Development Director TEMES, Ιωάννα Παπαδοπούλου - Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος Domotel, Jacoline Vinke - Travel writer - Small Hotels in Greece, Γιώργος Κώτσαλος - Πρόεδρος Dogus Hellas, Robin Sheppard - Co-founder, Bespoke Hotels, John Goldwyn - Vice President, Director of Planning & Landscape, WATG London, Marloes Knippenberg - CEO, Kerten Hospitality, Τάσος Γούσης - Ιδρυτικό μέλος της ομάδας gfra architecture, Γιώργος Μαθιουδάκης - Landscape Architect & Urban Designer, Livingscapes_Mathioudakis+Associates, Ιρις Φώλια - Head of Supply, “Eliza was here” - Sundio Group GmbH, Rachel Howard - Travel Writer, Maud Vidal-Naquet - Δημοσιογράφος, Le Figaro, Πέτρος Μπουροβίλης - Εκδότης, Identity Media, Μαρία Θεοφανοπούλου - CEO, Greek Travel Pages (GTP), Τίτη Βελοπούλου – Δημοσιογράφος και Τάσος Λαζαρίδης - Luxury Lifestyle Blogger.

Οι 50 κατηγορίες των Greek Hotel of the Year Awards αφορούν διαφορετικούς τύπους ξενοδοχείων και resorts αλλά και τα επιμέρους στοιχεία της εμπειρίας διαμονής που «κάνουν τη διαφορά» για τον φιλοξενούμενο. Ενδεικτικές κατηγορίες βράβευσης είναι οι: New Resort, Luxury Hotel, All-inclusive Resort, Design Hotel, Historic Hotel, Spa Hotel, City Hotel, Family Lifestyle Resort, Best Hotel Room, Best Room Service, Best Guest Welcome, Best Spa Treatment.

Τα ξενοδοχεία που θα διακριθούν στα Greek Hotel of the Year Awards 2019, θα βραβευτούν σε μία λαμπερή τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2019 στην Αθήνα.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Greek Hotel of the Year Awards, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα hoteloftheyear.gr.