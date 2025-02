Είναι επίσημο: Ο Τζον Λίθγκοου είναι ο νέος Dumbledore στη σειρά Harry Potter του HBO

"You got a lot of books back there... I'm curious if you have any Harry Potter books back there?" EXCLUSIVE: John Lithgow confirms to ScreenRant he will play Dumbledore in the Harry Potter TV show. ⚡ #HarryPotter #WizardingWorld #FantasticBeasts #HogwartsLegacy #AlbusDumbledore #JKRowling #Hogwarts #Magic #HermioneGranger #RonWeasley #Voldemort #Dobby #SeverusSnape #Gryffindor #Slytherin #Hufflepuff #Ravenclaw #HarryPotterFans #DeathlyHallows #Muggle #Potterhead #Quidditch #WizardingWorldOfHarryPotter #DiagonAlley #TriwizardTournament #HarryPotterBooks #HarryPotterMovies #Pottermore