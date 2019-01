Έκπληξη ο «διάδοχος» του Τζέιμς Γκαντολφίνι στον ρόλο του Τόνι Σοπράνο

Άφησε εποχή ερμηνεύοντας τον ρόλο του Τόνι Σοπράνο στην τηλεοπτική σειρά The Sopranos. Εκτός από τις διθυραμβικές κριτικές, απέσπασε τρία βραβεία Emmy, τρία Screen Actors Guild Award, μία Χρυσή Σφαίρα και την αγάπη του κοινού.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Γκαντολφίνι, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, από καρδιακή προσβολή το 2013, σε ηλικία 51 ετών, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής στην Ιταλία, αλλά η τύχη (;) παίζει μερικές φορές περίεργα παιχνίδια.

Όπως έγινε γνωστό, τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του -αυτόν του μαφιόζου Τόνι Σοπράνο- θα ερμηνεύσει στο κινηματογραφικό πρίκουελ, ο 19χρονος γιος του, Μάικλ Γκαντολφίνι.

Η ταινία με τίτλο «The Many Saints of Newark», βρίσκεται στο στάδιο της προ-παραγωγής. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη του 1967, με φόντο τις διαμάχες μεταξύ Ιταλών και Αφροαμερικανών μαφιόζων.

«Είναι μεγάλη τιμή να συνεχίζω την κληρονομιά του πατέρα μου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του νεαρού Τόνι Σοπράνο» δήλωσε ο Μάικλ Γκαντολφίνι.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο δημιουργός της σειράς Ντέιβιντ Τσέιζ και τη σκηνοθεσία ο Άλαν Τέιλορ.

Ο Μάικλ Γκαντολφίνι είναι μάλλον άπειρος ηθοποιός, με μόλις μερικές εμφανίσεις στη σειρά του HBO «The Deuce» και έναν μικρό ρόλο στο «Ocean’s 8» του 2018.