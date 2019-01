Ηλεκτρονική μουσική: Εκεί που η Ανατολή συναντά τη Δύση

Η Sabrin Falhi, φοιτήτρια που ζει στο Κατάρ αλλά κατάγεται από τη Φινλανδία και την Τυνησία, ερμηνεύει το φαινόμενο της ένταξης αραβικών μουσικών στοιχείων στη δυτική ηλεκτρονική μουσική σκηνή ως «απόρροια των αραβικών πληθυσμών στην Ευρώπη. Επίσης, οι άνθρωποι μπορεί να γοητεύονται από τους ξένους ρυθμούς».

Όταν τη ρωτήσαμε εάν οι άνθρωποι στο Κατάρ ακούνε δυτική μουσική, απάντησε πως «οι άνθρωποι εδώ φαίνεται να αγαπούν τη δυτική μουσική, είτε αυτήν είναι ηλεκτρονική είτε ποπ, ραπ κλπ.Παρόλο που δεν κατάγομαι από το Κατάρ, δεν νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ ηλεκτρονική μουσική που να έχει παραχθεί από κάποιον ντόπιο. Οι άνθρωποι ακούνε κυρίως DJs από τη Δύση μέσω του Youtube».

Ο Amine Belfatmi, μεταπτυχιακός φοιτητής από το Μαρόκο που έχει εργαστεί στη μουσική βιομηχανία, μας είπε πως «στο Μαρόκο ακούω παντού ηλεκτρονική μουσική: στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, τόσο από τοπικούς όσο και από διεθνείς καλλιτέχνες. Από την άλλη πλευρά, πολλοί Δυτικοί θαυμάζουν τα ανατολίτικα όργανα και τους αραβικούς ρυθμούς. Τους βρίσκουν αυθεντικούς και διαφορετικούς από τους δικούς τους. Επιπλέον, οι περισσότεροι ανατολικοί αραβικοί ήχοι είναι γεμάτοι ζωή και σε ωθούν να χορέψεις».

*Maria den Carmen de la Peza (2006). ‘Music and Globalization: The Impact of Latin America Music in Japan’, Journal of Intercultural Studies XV:1, 168-176