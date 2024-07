ΕΛΣ: Όλα όσα θα δούμε στην Εναλλακτική Σκηνή τη νέα σεζόν

Τρεις αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό για το 24/25. Η παράσταση Ο αποτυχημένος, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, και η σύγχρονη όπερα The Fall of the House of Commons, εμπνευσμένη από το σκοτεινό σύμπαν του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, παρουσιάζεται, μετά το επιτυχημένο της ανέβασμα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη και δραματουργία Αλέκου Λούντζη, μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.