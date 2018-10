Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα, σε συνεργασία με την Εθνική Ταινιοθήκη της Τσεχίας, παρουσιάζει τις πρώτες Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου στην Πράγα, 18-20 Οκτωβρίου 2018. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού ετήσιου ραντεβού του ελληνικού σινεμά σε μια από τις κινηματογραφικές πρωτεύουσες του κόσμου.

H εκδήλωση που προγραμματίστηκε να συμπέσει με την επέτειο 100 ετών από την ίδρυση της Τσεχοσλοβακίας, περιλαμβάνει την προβολή τεσσάρων ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους καθώς και επτά μικρού μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων Eλλήνων δημιουργών, με την επιμέλεια του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων.

Επιπλέον προγραμματίζεται, ένα masterclass στο University of New York in Prague με θέμα την Κινηματογραφική παραγωγή στις χώρες της Μεσογείου την εποχή της κρίσης, από την καταξιωμένη Ελληνίδα σκηνοθέτιδα και παραγωγό, Στέλλα Θεοδωράκη.