Εμπόδια στην πριγκίπισσα που θέλει να γίνει πρωθυπουργός -Mε #ILoveyou απαντά εκείνη

Ποια είναι η πριγκίπισσα που είναι πρωταθλήτρια της ιστιοπλοϊας και πρωταγωνίστρια σε σαπουνόπερα

Γεννημένη στην Ελβετία η πριγκίπισσα έζησε επί 26 χρόνια στις ΗΠΑ, όπου αρχικά σπούδασε Μαθηματικά και Βιοχημεία στο ΜΙΤ.

Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΜΙΤ, παντρεμένη πλέον, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στην Καλιφόρνια και ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το όνομα Τζούλι Τζένσεν, ενώ πήρε το μεταπτυχιακό της στην Δημόσια Υγεία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Το 2001 επέστρεψε μόνιμα στην Ταϊλάνδη μαζί με τα τρία παιδιά της. Ανέλαβε τα βασιλικά της καθήκοντα χωρίς ωστόσο να ανακτήσει πλήρως τον τίτλο της. Ξεκίνησε καριέρα ως ηθοποιός και εμφανίστηκε σε τρεις ταϊλανδέζικες ταινίες: Where The Miracle Happens (2008), My Best Bodyguard (2010) και Together (2012), αλλά και σε πολλές σαπουνόπερες.

Η σχέση της με τον πατέρα της, τον εκλιπόντα βασιλιά Μπουμιμπόλ, ο οποίος πέθανε το 2016, ήταν πολύ στενή. Στην εφηβεία της μοιραζόταν μαζί του την ίδια αγάπη για τον αθλητισμό και είχε γίνει η αγαπημένη του παρτενέρ στο τέννις, στο μπάντμιντον και στην ιστιοπλοία με μικρά σκάφη. Μάλιστα ως ντουέτο κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοία στους Αγώνες Νοτιοανατολικής Ασίας το 1967.

Η Ουμπολρατάνα είναι επίσης γνωστή για την φιλανθρωπική της δράση κυρίως μέσα από την εκστρατεία της υπό τον τίτλο ”Να Είσαι ο Πρώτος”, που έχει στόχο να κρατάει τους νέους μακριά από τα ναρκωτικά. Κάπως έτσι άλλωστε γεννήθηκε το ενδιαφέρον της για την πολιτική, όταν ηγήθηκε μιας εκστρατείας κατά των ναρκωτικών και κατά την περίοδο που παρουσίαζε ένα τοκ σόου το οποίο έδινε συμβουλές στους νέους.

Λάτρης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του Instagram, όπου έχει περίπου 100.000 ακολούθους, η υποψήφια πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης εμφανίστηκε τα Χριστούγεννα του 2017 σε βίντεο που έγιναν viral, να τραγουδάει το We Wish You a Merry Christmas και το Santa Claus is Coming to Town. Πρόσφατα εκμεταλλεύτηκε και πάλι την αγάπη της για τα μέσα μαζικής δικτύωσης ανεβάζοντας βίντεο στα οποία εμφανίζεται να τρώει street food και να εκφράζει παράπονα για την μόλυνση στην Μπανγκόκ.

