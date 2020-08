Ένα επάγγελμα με εγγυημένη αποκατάσταση στην Ελληνική αγορά μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς την επιτυχία

Τα προγράμματα σπουδών της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA) εκτείνονται τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι προπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν μετά την τετραετή τους φοίτηση να λάβουν πτυχίο με εξειδίκευση είτε στην τεχνολογία ναυτιλιακών μεταφορών ( BSc in Maritime Transport Technology + 2nd Mate COC ) είτε στην ναυτική μηχανολογία ( BSc in Marine Engineering + 3rd Engineer COC ), με ταυτόχρονα αναγνωρισμένο δίπλωμα Ανθυποπλοιάρχου ή 3ου Μηχανικού.

Επιπλέον, το άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας προσφέρει την επιλογή διεύρυνσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της ναυτιλίας μέσω στοχευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με ειδίκευση στην λειτουργική εκμετάλλευση πλοίων και την ναυτική ασφάλεια (MSc in Ship Operation & MarineSafety) ή στον υδρογραφικό έλεγχο (MSc in Hydrographic Surveying). Η διεπιστημονικότητα των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων εμπλουτίζει το εύρος των προσφερόμενων γνώσεων, ενώ παράλληλα απευθύνεται όχι μόνο σε αποφοίτους ναυτιλιακών σπουδών και συναφών αντικειμένων, αλλά και σε έναν σημαντικό αριθμό επιστημόνων, αποφοίτων σχολών όπως Νομικής, Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών σπουδών κλπ. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο με αντικείμενο την ναυτική τεχνολογία (PhD In The Field Of Maritime Technology, Offshore And Marine Research).