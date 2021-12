«Επαναστάτες: Από την Πανκ στον Dior»: Ενα φωτογραφικό οδοιπορικό από την Ζανέτ Μπέκαμ

Η αγάπη της Βρετανής φωτογράφου Ζανέτ Μπέκμαν για «ανατρεπτικά στοιχεία», καινοτόμους και ακτιβιστές αποτυπώνεται στις σελίδες του λευκώματος « Rebels: From Punk to Dior » ( «Επαναστάτες: Από την Πανκ στον Dior») από τον οίκο Drago το οποίο κυκλοφόρησε προσφάτως. Στο λεύκωμα συγκεντρώνονται φωτογραφίες τεσσάρων δεκαετιών οι οποίες υμνούν περιθωριακούς καλλιτέχνες, μουσικούς και κινήματα που επαναπροσδιόρισαν την μέινστρημ κουλτούρα και κοινωνία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι πανκς, οι μοντς, οι σκίνχεντς και οι ρόκερς που τραβούσαν την προσοχή της Μπέκαμ ξεκινούσαν μια μεγάλη επανάσταση στη μουσική και στο στυλ. Η Μπέκαμ αποφάσισε ότι ήθελε να φωτογραφίζει μουσικούς για το εβδομαδιαίο μουσικό περιοδικό Sound. Η Βιβιέν Γκόλντμαν - γνωστή σήμερα ως η «Professor of Punk» – είδε το ντοσιέ της και της παρήγγειλε το ίδιο βράδυ να φωτογραφίσει στο Roundhouse τους Siouxsie and the Banshees και τους Spiz Oil. Και η Γκόλντμαν και η Μπέκαμ μετακόμισαν στο περίφημο Melody Maker.