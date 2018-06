Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Leadership for a fractured world» στο Athens Tech College υπό τον Dr. Dean Williams

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο που διοργάνωσε το Athens Tech College, με εισηγητή τον καταξιωμένο και διεθνούς φήμης καθηγητή του Harvard University, Dr. Dean Williams. Ο ειδικός σε θέματα leadership επισκέφθηκε το πρώτο κολέγιο τεχνολογίας στις 16 και 17 Ιουνίου και μίλησε για το φλέγον θέμα της ηγεσίας.

Το Leadership for a fractured world αποτέλεσε ένα διήμερο πρόγραμμα διδασκαλίας 16 ωρών, που στόχευσε στην ουσιαστική κατανόηση του ρόλου της ηγεσίας και του τρόπου που αυτή πρέπει να λειτουργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που εστίασε στη διαχείριση του εαυτού ως εργαλείο δύναμης, στον ρόλο της φαντασίας, της εξερεύνησης και του προβληματισμού καθώς και τον διαχωρισμό της προσαρμοσμένης πρόκλησης από την τεχνική.

Ο εισηγητής του προγράμματος, Dr. Dean Williams, καθηγητής Leadership στο Harvard University τα τελευταία 20 χρόνια έχει βραβευτεί για την εξαιρετική διδασκαλία του και παράλληλα έχει αναγνωριστεί από το ευρύ κοινό μέσα από τα δυο best-selling βιβλία του: “Real Leadership: Helping People and Organizations Face Their Toughest Challenges” και “Leadership for a Fractured World: How to Cross Boundaries, Build Bridges, and Lead Change”. Η επαγγελματική εξειδίκευση και η εμπειρία του, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του ως σύμβουλος σε κυβερνήσεις και εταιρίες αλλά και την συναναστροφή του με ηγέτες χωρών, συνόδευσαν την ατζέντα του προγράμματος. Μέσα από πολλά και διαφορετικά case studies αναφέρθηκε στις διαφορές της δύναμης, της εξουσίας και της ηγεσίας, ενώ δίδαξε στους συμμετέχοντες ποια είναι η διαφορά ενός manager και ενός Ηγέτη.