Έρευνα: Οι αυτοματισμός ενισχύει την εισοδηματική ανισότητα

Το επιστημονικό άρθρο, υπό τον τίτλο «Tasks, Automation and the Rise in US Wage Inequality» δημοσιεύεται στο Econometrica. Συντελεστές είναι ο Ατσέμογλου, καθηγητής στο ΜΙΤ, και ο Πασκουάλ Ρεστρέπο, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών στο Boston University.