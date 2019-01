Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly: Ετήσια συνάντηση κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο

Το Oxbelly είναι μια ετήσια συνάντηση κινηματογραφιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από εργαστήρια, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, το Oxbelly έχει σκοπό να ωφελήσει τους νέους κινηματογραφιστές, φέρνοντάς τους σε επαφή με συναδέλφους τους από την διεθνή κοινότητα.

Αποτελεί πρωτοβουλία του παραγωγού Χρήστου Β.Κωνσταντακόπουλου της Faliro House, και ξεκίνησε το 2015 στην Costa Navarino της Μεσσηνίας.



Το Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly (Oxbelly Screenwriters & Oxbelly Directors Lab) τελείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτιδος Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (Chevalier, Attenberg). Τα Labs προσφέρουν σε 8 έως 10 κινηματογραφιστές, την ευκαιρία να εξελίξουν τα σενάρια της πρώτης ή δεύτερης ταινίας μεγάλου μήκους τους μέσα από 6 ημέρες εντατικής εργασίας, στο μυθικό τόπο της Μεσσηνίας.



Φέτος για πρώτη χρονιά θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, να σκηνοθετήσουν μία σκηνή της επιλογής τους. Καθόλη τη διάρκεια του Lab, οι συμμετέχοντες έχουν στο πλάι τους ως μέντορες διεθνώς καταξιωμένους κινηματογραφιστές οι οποίοι μέσω one on one συναντήσεων αλλά και masterclasses, τους προσφέρουν πολύτιμα εφόδια για να ολοκληρώσουν το έργο τους.