Εταιρεία φέρνει «επανάσταση» με την παρασκευή μαστιχωτού τυριού χωρίς αγελαδινό γάλα

GMVozd via Getty Images

Άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν καζεΐνες που έχουν υποστεί ζύμωση είναι η New Culture στις ΗΠΑ, η οποία επικεντρώνεται στη μοτσαρέλα, και η Eden Brew της Αυστραλίας, καθώς και τα All G Foods , Fooditive and Standing Ovation .

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν την αγελάδα από την παραγωγή γαλακτοκομικών από τα τέλη της δεκαετίας του 1970», δήλωσε ο Δρ Arik Ryvkin, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DairyX.