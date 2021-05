«Ήταν διπλό θαύμα»: Μεταμόσχευση καρδιάς σε κοριτσάκι δύο μηνών

GREGORIO MARANON HOSPITAL via via REUTERS Ενα κοριτσάκι δύο μηνών από την Ισπανία, η Ναϊάρα, που έλαβε ως μόσχευμα μία καρδιά, σε ένα πρωτοποριακό χειρουργικό επίτευγμα. Η καρδιά είχε σταματήσει να χτυπά και προερχόταν από δότη με διαφορετική ομάδα αίματος. Gregorio Maranon Hospital in Madrid, Spain. Gregorio Maranon Hospital/Handout via REUTERS

Η ζωή ενός βρέφους δύο μηνών σώθηκε με μία πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση, όταν οι γιατροί κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν μια μικρή καρδιά που είχε σταματήσει να χτυπά από έναν δότη με διαφορετικό τύπο αίματος, ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανόν τη Δευτέρα 17 Μαϊου. «Ήταν διπλό το θαύμα», δήλωσε ο Χουάν Μιγκέλ Ζιλ Χαουρένα, επικεφαλής παιδικής καρδιακής χειρουργικής στο νοσοκομείο της Μαδρίτης, εξηγώντας ότι τέτοιες τεχνικές δεν υπήρχαν για μικρά παιδιά πριν από τρία χρόνια και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν σε ένα τόσο μικρό μωρό.

GREGORIO MARANON HOSPITAL via via REUTERS Ενα κοριτσάκι δύο μηνών από την Ισπανία, η Ναϊάρα, που έλαβε ως μόσχευμα μία καρδιά, σε ένα πρωτοποριακό χειρουργικό επίτευγμα. Η καρδιά είχε σταματήσει να χτυπά και προερχόταν από δότη με διαφορετική ομάδα αίματος. Gregorio Maranon Hospital in Madrid, Spain. Gregorio Maranon Hospital/Handout?via REUTERS

Η περίπτωση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη διάσωση περισσότερων βρεφών που χρειάζονται μεταμοσχεύσεις καρδιάς και είναι πολύ μικρά για να χρησιμοποιούν συσκευές υποστήριξης έως ότου βρεθεί ένας συμβατός δότης. Η επέμβαση ήταν περίπλοκη επειδή ο δότης βρισκόταν σε νοσοκομείο σε μια διαφορετική περιοχή της Ισπανίας και η καρδιά είχε σταματήσει να χτυπάει για λίγα λεπτά, απαιτώντας διαδικασία ανάρρωσης. Το νοσοκομείο δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τον δότη.

GREGORIO MARANON HOSPITAL via via REUTERS Ενα κοριτσάκι δύο μηνών από την Ισπανία, η Ναϊάρα, που έλαβε ως μόσχευμα μία καρδιά, σε ένα πρωτοποριακό χειρουργικό επίτευγμα. Η καρδιά είχε σταματήσει να χτυπά και προερχόταν από δότη με διαφορετική ομάδα αίματος. Gregorio Maranon Hospital/Handout via REUTERS

Το κοριτσάκι, η Ναϊάρα, είχε διαγνωστεί με συγγενή καρδιακή νόσο πριν γεννηθεί και ζύγιζε μόνο 3,2 κιλά όταν έγινε η χειρουργική επέμβαση. «Είναι το μικρότερο μωρό που είχαμε για μεταμόσχευση καρδιάς και 24 ώρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση η κατάστασή της επιδεινώθηκε πολύ. Εάν δεν είχε καρδιά (για μεταμόσχευση), πιθανότατα δεν θα ήταν εδώ πια», δήλωσε η Μανουέλα Καμίνο, επικεφαλής της μονάδας παιδικής καρδιακής μεταμόσχευσης. Η Ναϊάρα αναρρώνει στο νοσοκομείο.

GREGORIO MARANON HOSPITAL via via REUTERS Ενα κοριτσάκι δύο μηνών από την Ισπανία, η Ναϊάρα, που έλαβε ως μόσχευμα μία καρδιά, σε ένα πρωτοποριακό χειρουργικό επίτευγμα. Η καρδιά είχε σταματήσει να χτυπά και προερχόταν από δότη με διαφορετική ομάδα αίματος. Gregorio Maranon Hospital in Madrid, Spain. Gregorio Maranon Hospital/Handout via REUTERS

Με 37,4 δότες ανά εκατομμύριο ανθρώπους, η Ισπανία πέρυσι ήταν ο παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις, σύμφωνα με την παγκόσμια βάση δεδομένων για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που διαχειρίζεται ο Ισπανικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΟΝΤ).