Φεστιβάλ Αθηνών: Διεθνείς χορογράφοι στην Πειραιώς 260

Συμπαραγωγή HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, BIPOD Festival, Romaeuropa Festival

Χορευτής και χορογράφος με ανορθόδοξη πορεία, ο Φερρέιρα ξεκίνησε από το street dance, έγινε διάσημος στη χώρα του όταν αναδείχθηκε νικητής στην τηλεοπτική εκπομπή So You Think You Can Dance και συνεργάστηκε κατόπιν με μεγάλα ονόματα, όπως ο Χόφες Σέχτερ. Το Brother (2017), όπως και η προηγούμενη δημιουργία του,

Hu(r)mano (2015), καθιέρωσαν τον δημιουργό στη διεθνή σκηνή μετά και την επιλογή τους από το ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves.

29 Ιουνίου / Συζήτηση με τον χορογράφο μετά την παράσταση

Συμπαραγωγή: São Luiz Teatro Municipal (Πορτογαλία), Teatro Municipal do Porto (Πορτογαλία), Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick (Γαλλία)

Residencies: Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Quinta do Rio

Υποστήριξη: República Portuguesa - Cultura I DGArtes – Direção-Geral das Artes and aerowaves – dance across europeu

Ο Marco da Silva Ferreira είναι καλλιτέχνης του Aerowaves Twenty18

