Grammys 2019: Οι ερμηνείες-έκπληξη επι σκηνής, τα γενέθλια της Νταϊάνα Ρος και οι απουσίες

Τα Grammys, η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, επέστρεψε χθες, Κυριακή στο Στέιπλς Σέντερ στο Λος Άντζελες.

Με οικοδεσπότη την -βραβευμένη με 15 Grammys- Αλίσια Κις, η οποία πήρε τη σκυτάλη από τον περσινό παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν, η τελετή βράβευσε τους καλύτερους της χρονιάς, φέτος με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνολικά 15 γυναίκες καλλιτέχνιδες ήταν υποψήφιες στις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Καλύτερο Άλμπουμ, Τραγούδι της Χρονιάς (καλλιτέχνης), Τραγούδι της Χρονιάς (δημιουργός) και Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης. Αυτό το γεγονός δημιουργεί «περισσότερες ευκαιρίες για μια ευρύτερη αναγνώριση».

Το επιτυχημένο άλμπουμ «Invasion of Privacy» της ράπερ Cardi B, το «By the Way, I Forgive You» της Μπράντι Κάρλαιλ και το ομώνυμο άλμπουμ της H.E.R. έλαβαν τα περισσότερα βραβεία. Ωστόσο, η μεγαλύτερη νικήτρια της βραδιάς ήταν αναμβισβήτητα η Kacey Musgraves, η οποία κέρδισε Grammys για το άλμπουμ της, «Golden Hour».

Οι ράπερ Κέντρικ Λαμάρ και Drake βρέθηκαν μπροστά με οκτώ και επτά υποψηφιότητες αντίστοιχα, όμως εκείνος που αναγνωρίστηκε με τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς» ήταν ο Ντόναλντ Γκλόβερ.