H boutique-έκθεση για επιχειρηματίες τουρισμού που επαναπροσδιορίζει το ελληνικό σουβενίρ

Στην Greek Brand New δίνουν το παρών brands όπως Aluminati, A Future Perfect, A totem fur Elita, Beyond Borders, Bonendis, Cabeli, Christina Morali, Color Greece, Dimitris Kallergis, Dimmer, Euthalia, Golden Black, I Love Athens Project, Imisi Collection, Ladolea, Salty Bag, Sea You Soon, Tilt!, Waks και πολλές άλλες που ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό τους. Κάθε χρόνο προστίθενται νέες εταιρείες δίνοντας συνεχώς περισσότερες εναλλακτικές και καινοτόμες προτάσεις στον κλάδο του τουρισμού.