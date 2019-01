Στη δίνη πολλών θετικών αλλά και εξαιρετικά αρνητικών σχολίων που φτάνουν ως την προτροπή σε μποϊκοτάζ στα προϊόντα της, βρίσκεται η εταιρεία Gilletteη οποία τόλμησε να συνδέσει το νέο διαφημιστικό clip της με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και την σαρωτική δυναμική του κινήματος #Μetoo, εστιάζοντας όμως στην αντρική πλευρά.

Στόχος της διαφήμισης, είναι να παρουσιάσει ένα νέο πρότυπο αρρενωπότητας διαγράφοντας μάλιστα και το επί 30χρόνια moto της «The best a man can get» (στις ελληνικές διαφημίσεις εμφανιζόταν ως «Ό,τι καλύτερο για τον άνδρα») με το «The best men can be».

Στη νέα διαφήμιση ο θεατής-καταναλωτής βλέπει αρχικά τα πρόσωπα ανδρών που κοιτάζονται στον καθρέφτη ενώ μια ομάδα νέων ξεπηδά μέσα από μια γιγαντοαφίσα της Gillette με το παλιό moto. O δε αφηγητής μετατρέπει την καταφατική πρόταση σε ερώτηση «Ιs this the best a man can get?». Την ίδια στιγμή ακούγονται οι φωνές ρεπόρτερ και παρουσιαστών ειδήσεων που αναφέρονται σε νέες καταγγελίες περί σεξουαλικών επιθέσεων και παρενοχλήσεων ενώ σε μια παλιά τηλεόραση βλέπουμε σκηνές από σειρές και ταινίες της δεκαετίας του ’60. Ο άνδρας-πρότυπο της εποχής θωπεύει αστειευόμενος τη γυναίκα του στην κουζίνα ενώ εκείνη μαγειρεύει για να προκαλέσει γέλιο αλλά μεταφερόμαστε και στο σήμερα με σκηνές από πρόσφατες ταινίες που υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες στην καθημερινότητά τους προσβάλλουν ή επισκιάζουν μια γυναίκα στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. Παράλληλα όμως η διαφήμιση θίγει και το θέμα του bullying που και αυτό δικαιολογείται με τη γνωστή φράση «boys will be boys» που έχει μετατραπεί σε άφεση αμαρτιών.

Μετά το #Metoo όμως οι δικαιολογίες τελείωσαν, το μυστικό μιας ολόκληρης κοινωνία αποκαλύφθηκε και για τους εμπνευστές της διαφήμισης το ζητούμενο πλέον είναι να αλλάξουν και οι νοοτροπίες, με τον αφηγητή να δηλώνει πως πιστεύει πως οι άνδρες κρύβουν μέσα τους κάτι πολύ καλύτερο. Και καταλήγει πως στόχος πρέπει να είναι να το ανακαλύψουν. Δηλαδή «Τhe best men can be», που είναι το νέο moto της προβάλλοντας μια σειρά από αντιδράσεις, πράξεις και συμπεριφορές που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τους άνδρες σήμερα.