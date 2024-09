Happy Choice: Μια νέα “δύναμη” στα βρεφικά προϊόντα με διακεκριμένες βραβεύσεις

View this post on Instagram

Γιατί να επιλέξεις την Happy Choice για συνεργασία;

1. Υπνόσακος Love to Dream Swaddle Up

Ο υπνόσακος Love To Dream Swaddle Up έχει βοηθήσει εκατομμύρια γονείς σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου για τα μωρά τους και όλη την οικογένεια. Στα πρόσφατα βραβεία Mother & Baby Awards 2024, ο υπνόσακος κέρδισε το Ασημένιο Βραβείο, για την κατηγορία Best Baby Sleep Aids.