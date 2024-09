Hotel Experience 1 immersive event και 10 λόγοι για να το παρακολουθήσεις

Hotel Experience

Το Hotel Experience έρχεται για να συνδέσει οραματιστές και δημιουργούς, στο περιβάλλον που τους αρμόζει. Σε ένα immersive κινηματογραφικό σκηνικό συγκεντρώνει all star ομιλητές, ρέει με τη λογική των Instagram reels και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στους λάτρεις της γνώσης και της δικτύωσης. Ανατρέπει έτσι τα στερεότυπα των συνεδρίων και των εκθέσεων.

Ένα event για την εμπειρία και τον τουρισμό έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. Ο λόγος για το διήμερο Hotel Experience, που θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών απο τις 11 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Με ένα πρωτότυπο format, το Hotel Experience διερευνά τα σημεία όπου η εμπειρία, η ατμόσφαιρα και - ως βασικός αρωγός τους - η αρχιτεκτονική, υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και στους τρεις τομείς της οικονομίας, αναβαθμίζουν τον τουρισμό, επικοινωνούν τον πολιτισμό της χώρας και καλούν σε συμμετοχή την κοινότητα.

Το Hotel Experience είναι IMMERSIVE

Το ίδιο το event πραγματοποιείται μέσα σε μια επιμελημένη ατμόσφαιρα. Η σκηνογραφία, ερμηνεύει την πρακτική των σύγχρονων εικαστικών εκθέσεων, που κινητοποιούν όλες τις αισθήσεις. O χώρος φέτος εμπνέεται από ατμόσφαιρες ξενοδοχείου που συναντάμε σε εμβληματικά κινηματογραφικά έργα, όπως το «Shining» του Stanley Kubrick, το «In the mood for love» από τον Wong Kar-wai και το «Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson. Το συνεδριακό σκέλος έχει χτιστεί με τη σύντομη και περιεκτική λογική των reels και φέρνει στη σκηνή μία μοναδική σύνθεση προσωπικοτήτων, σε αίγλη και πλήθος, από τους κλάδους του ξενοδοχείου, της αρχιτεκτονικής, της επιστήμης, του πολιτισμού και ευρύτερα της επιχειρηματικότητας γύρω από τον τουρισμό.

Ο Adam Tihany μεταφέρει την πολυτέλεια στα νερά των πόλων της γης και τον Αμαζόνιο

Μία γεύση από Hollywood και από τα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια βραβευμένα με Michelin θα φέρει στη σκηνή ο Adam Tihany, σχεδιαστής που μεταξύ άλλων έχει ανακαινίσει το θρυλικό ξενοδοχείο Beverly Hills Hotel – που συχνά αναφέρεται ως “Pink Palace». Από τη Νότια Καλλιφόρνια και την αμερικάνικη art deco, ο Adam Tihany μας καλεί να επιβιβαστούμε στο Seabourn Pursuit, ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει σχεδιαστεί για να εξερευνά ακραίες περιοχές, από την Ανταρκτική ως τον Αμαζόνιο. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο για βαθιά εξερεύνηση, διαθέτοντας ειδικά κατασκευασμένα υποβρύχια, Zodiacs, θαλάσσια καγιάκ και μια ομάδα 24 μελών ειδικών, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να εξερευνούν από κοντά και με ασφάλεια το ανοίκειο και άλλοτε απρόσιτο υδάτινο τοπίο με την άγρια ζωή του. Αυτό που ξεχωρίζει το Seabourn Pursuit είναι η ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια και την εξερεύνηση, χάρη στο σχεδιασμό του Adam Tihany. Το πορτφόλιό του περιλαμβάνει ακόμα έργα όπως το Beverly Hills Hotel στο Λος Άντζελες, το Belmond Hotel Cipriani στη Βενετία και το Mandarin Oriental στη Νέα Υόρκη.

Hotel Experience

Η «ευδαιμονία» ρέει στις φόρμες των Zaha Hadid Architects

Από το Λονδίνο, έρχεται ο Χρήστος Πασσάς, Director των Zaha Hadid Architects, για να μας εισαγάγει στην έννοια της «Ευδαιμονίας», όπως μπορεί να ξεδιπλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη - από μία Μεσογειακή παραλία στους τόπους μας, ως την έρημο. Ο Χρήστος Πασσάς έχει διευθύνει τον σχεδιασμό του ξενοδοχείου Opus ME στο Ντουμπάι, δίνοντας στο brand Melia την αφορμή να χρησιμοποιήσει το όνομα των αρχιτεκτόνων στο value proposition του ξενοδοχείου, ως, τότε, « το Μοναδικό Ξενοδοχείο στον κόσμο από τους Zaha Hadid Architects”. Σήμερα, υπό την ηγεσία του Χρήστου Πασσά αναπτύσσεται το Trojena Discovery Tower - ένας ο κρυστάλλινος ουρανοξύστης ύψους 330 μέτρων που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο φουτουριστικό χιονοδρομικό κέντρο της πόλης NEOM στη Σαουδική Αραβία. Κατόπιν θα μας εμπλέξει σε μία συζήτησης για τον μεταμορφωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο των διακοπών, με την Maria Vafiades των MKV Design και την Aurelie Schwend, Director of Interior Design, Luxury στην Marriott International. Η συζήτηση θα αγγίξει θέματα όπως η συμφωνία ανάμεσα στην τοπικότητα και τον διεθνή προσανατολισμό, με το συντονισμό της Δανάης Μακρή, Head of Strategy & Content της διοργανώτριας Design Ambassador.

Ο Christoph Hoffmann πιστεύει ότι υπάρχουν ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν στην “κόλαση”

Αλλά και τον “παράδεισο”, όταν αυτά εμπνέονται από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη και εφαρμόζονται από την εμβληματική προσωπικότητα της Paola Navone, στο ξενοδοχείο 25 Hours Hotel στη Φλωρεντία. Πράγματι, ο Christoph Hoffmann έρχεται στην Ελλάδα και τη σκηνή του Hotel Experience, μαζί την dream team των σχεδιαστών του: την Paola Navone, τον Werner Aisslinger και τους Double Decker, επιμελητές τέχνης με έδρα το Λονδίνο στους οποίους έχει αναθέσει το 25Hours στο Ντουμπάι. Οι τελευταίοι, συνεργάτες και του Adam Tihany, θα μιλήσουν για τη δημιουργία συλλογών τέχνης που υπερβαίνουν το storytelling και δημιουργούν ένα περιουσιακό στοιχείο – μία κληρονομιά για ένα ξενοδοχείο. Παρότι αλυσίδα ξενοδοχείων, κάθε 25 Hours Hotel διαθέτει μοναδικό χαρακτήρα που αντλεί έμπνευση από την τοπική κουλτούρα και ιστορία. Το design είναι κεντρικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, αλλά για στρατηγικούς και όχι απλά για αισθητικούς λόγους. Τη συζήτηση συντονίζει ο Harry Mc Kinley, Αρχισυντάκτης του περιοδικού Mix Interiors.

Κορυφαίοι ξενοδόχοι μοιράζονται τη στρατηγική τους για το Experience Design

Το όραμα μετατρέπεται σε μία φιλοσοφία, μία συγκεκριμένη συνταγή, με ορισμένα υλικά και διαδικασίες. Το επιτυχημένο experience design κάνει τα ξενοδοχεία να ξεχωρίζουν. Η συγκεκριμένη ενότητα θα ξεκινήσει με μία ματιά στο μέλλον από τον Γιάννη Τσάκαλο, ιδρυτή της AQ Strategy. Τι θα δούμε στα επόμενα δέκα χρόνια; Ένα σετ τάσεων θα ξεκινήσουν τη συζήτηση. Της οποίας συζήτησης, το επόμενο βήμα πραγματοποιείται με την Αγάπη Σμπώκου, CEO της Phāea Resorts, την Κάλια Κωνσταντινίδου, συνιδιοκτήτρια και αντιπρόεδρος του Empiria Group και την Έλσα Εξάρχου, ιδρύτρια του Mikro Papigo 1700 Hotel & Spa στο Ζαγόρι. Τα τρία παραδείγματα επαναπροσδιορίζουν την βιώσιμη φιλοξενία, ενώ παράλληλα δίνουν έμφαση στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό, εξυφαίνοντας διαφορετικές εμπειρίες που θα μας παρουσιάσουν.

Δύο connoisseur της καλής ζωής δημιουργούν εμπειρίες φιλοξενίας που στηρίζονται στην μοναδικότητα, την εμπλοκή της κοινότητας και του Design.

Ο Leon Avigad, ιδρυτής και CEO των Brown Hotels, συναντά τον Serdar Kutucu, ιδρυτή της Slowness. Το πρώτο μεγάλο εγχείρημα του Leon Avigad ήταν το Brown TLV Urban Hotel στο Τελ Αβίβ, το οποίο γρήγορα κέρδισε διεθνή αναγνώριση για τον σύγχρονο σχεδιασμό και την πρωτοποριακή εξυπηρέτηση. Αυτό το ξενοδοχείο αποτέλεσε τον πυρήνα για τη δημιουργία μιας αλυσίδας που προσελκύει τόσο τον ταξιδιώτη που αναζητά πολυτέλεια όσο και εκείνον που θέλει αυθεντικές εμπειρίες σε αστικές τοποθεσίες. Ο Avigad ξεχωρίζει για την ικανότητά του να δημιουργεί ξενοδοχεία που συνδυάζουν την τοπική κουλτούρα, τον μοναδικό σχεδιασμό και την αυθεντική φιλοξενία. Ο Serdar Kutucu, διευθύνων σύμβουλος της Slowness, έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον κόσμο της φιλοξενίας, εστιάζοντας σε έναν ολιστικό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Ξεκινώντας την καριέρα του στα Design Hotels, όπου υπηρέτησε ως Chief Operating Officer, συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση της εταιρείας και στην ενσωμάτωση της στο παγκόσμιο δίκτυο της Marriott International. Η Slowness, το καινοτόμο συλλογικό εγχείρημα που ηγείται, επικεντρώνεται στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα, την τοπική κοινότητα και την πολιτιστική ανταλλαγή. Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του είναι το Flussbad στο Βερολίνο, ένας μοναδικός χώρος που αποτελεί όχι μόνο ξενοδοχείο, αλλά και κοινοτική πλατφόρμα που φιλοξενεί πολιτιστικά γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα προάγει τη βιώσιμη γεωργία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το Reethaus, που βρίσκεται στην καρδιά αυτού του πρότζεκτ, είναι ένας χώρος υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμένος για να φιλοξενεί παραστάσεις και διαλέξεις, καθιστώντας τον έναν τόπο συνάντησης για ανθρώπους από διάφορους τομείς. Τη συζήτησή τους για την ανατροπή των παραδοσιακών τάσεων σχεδιασμό συντονίζει ο Matt Turner, αρχισυντάκτης του περιοδικού Sleeper.

Hotel Experience

To Wellness είναι η νέα ανάγκη στην φιλοξενία και αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε

Ο Νίκος Κουρεμένος, κορυφαίος επαγγελματίας στον τομέα του wellness, της ευεξίας, και του fitness κατέχει τον τίτλο του Health & Fitness Director με πιστοποίηση από το American College of Sports Medicine (ACSM), και είναι ο μόνος Έλληνας με αυτήν την πιστοποίηση. Σε μια ομιλία θα αναφερθεί σε όλες τις νέες τάσεις στο, από το longevity και το healthy aging, μέχρι τα προγράμματα recovery για τους αθλητές και τον τουρισμό σε αρχαία μονοπάτια. Θα συνομιλήσει ακόμα σε ένα πάνελ με τον Kent Richards, Corporate Director of Operations των Six Senses Spas, τον γκουρού των spa Andrew Gibson και τον Αλέξανδρο Αγγελόπουλο. Στη συνέχεια, η αρχιτέκτονας Ρία Βογιατζή με τον επενδυτή Γιάννη Μαρκογιάννη και τον Δημήτρη Δάιο. Ο Δημήτρης Δάιος είναι ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής, μεταξύ άλλων, του πολυτελούς ξενοδοχείου Daios Cove Luxury Resort & Villas στην Κρήτη, το οποίο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Δάιος επενδύει στην ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα και να επεκτείνει την επιρροή του στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Από την Ελλάδα, στον κόσμο

Σε ένα ξεχωριστό keynote, ο Δημήτρης Καραμπατάκης συνιδρυτής της του K- Studio, που έχει σχεδιάσει αυτά τα ξενοδοχεία, θα μιλήσει σχετικά με την ισορροπημένη ανάπτυξη που είναι κερδοφόρα αλλά επίσης σέβεται την κοινωνία και το περιβάλλον. Θα μιλήσει ακόμα για την δημιουργία ελληνικών brands φιλοξενίας που μπορούν να επεκταθούν στις αγορές του εξωτερικού. Ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα είναι το brand Ergon Foods, του επιχειρηματία Θωμά Δούζη, που δημιουργεί ενδιαφέρουσες γαστρονομικές εμπειρίες γύρω από τις οποίες εξελίσσονται ιδιαίτερα ξενοδοχειακά project. Αυτή η μοναδική προσέγγιση έχει καθιερώσει ένα ελληνικό brand που υπερβαίνει τα όρια της Ελλάδας και επεκτείνει την εμβέλειά του στις ξένες αγορές. Το Hotel Experience τιμά με την παρουσία του και ο Γιώργος Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Domes Resorts, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η Domes Resorts ξεκίνησε με το Domes of Elounda στην Κρήτη το 2008, το οποίο θεωρείται ναυαρχίδα της αλυσίδας. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Marriott International, η εταιρεία επεκτάθηκε ταχύτατα, και πλέον αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη της Marriott στην Ελλάδα, ενώ η στρατηγική επέκτασης συνεχίζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γιώργος Σπανός θα συνομιλήσει με τη Ναταλία Στράφτη, Deputy CEO της Grivallia και τους αρχιτέκτονες Γιώργος Τσολάκης, Στάθης Τρυφωνόπουλος και Κωνσταντίνος Χαδιός σε ένα πάνελ για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το συντονισμό του Κωνσταντίνου Δεριζιώτη, CEO της KSD/ Money and Tourism.

H εναλλακτική στην «αλυσίδα» λέγεται “necklace”.

Τα μεγάλα ξενοδοχειακά brands δημιουργούν συνεπείς εμπειρίες για να διασφαλίσουν την επαναλαμβανόμενη πελατεία. Οι πελάτες συχνά συμμετέχουν σε προγράμματα πιστότητας και έχουν κάρτες μέλους που τους ενθαρρύνουν να προτιμούν τα ξενοδοχεία του ίδιου brand όταν ταξιδεύουν, απολαμβάνοντας συνεπείς υπηρεσίες και Τα Design Hotels είναι μια συλλογή από ανεξάρτητα ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους design, την αρχιτεκτονική και τις εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες τους. Αυτά τα ξενοδοχεία διακρίνονται για την αισθητική τους, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη σύνδεση με την τοπική κουλτούρα και το περιβάλλον.

Στο πάνελ “A Necklace of Experiences”, βλέπουμε πώς οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να οργανώσουν το ταξίδι τους, με στάσεις σε μοναδικούς προορισμούς και ξενοδοχεία της Ελλάδας. Ο Νίκος Καραφλός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου “Dexamenes Seaside Hotel”, ο Στρατής Μπατάγιας ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ”Μάννα” και ο Γιάννης Μπελώνιας ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου “Vora” συμμετέχουν στο πάνελ και μοιράζονται πληροφορίες για τον τρόπο που το experiential design συνθέτει ένα μοναδικό brand.

Η εμπειρία είναι ένα έργο με πολλούς συντελεστές

Έτσι, στο Hotel Experience θα δούμε ένα πάνελ για τη γαστρονική εμπειρία, με τον συντονισμό του Μιχάλη Μιχαήλ, CEO της LIFO, μία συζήτησης με θέμα «Disconnect to Connect: A passion for the great Outdoors», με το συντονισμό της Μαρίας Γάτσου, Γενικής Διευθύντριας του ΣΕΤΕ και μία ομάδα επιλεγμένων αρχιτεκτόνων που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ερμηνεύσει το όραμα των ξενοδόχων σε χωρική και πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Το Hotel Experience από την Design Ambassador και το Archisearch.gr σε συμπαραγωγή με την Aris Marinakis Architectural Editions είναι ένας μοναδικός θεσμός ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών, αλλά και δικτύωσης. Είναι το μοναδικό event που προάγει τη συναντίληψη στη στρατηγική και την επιχειρηματικότητα, γι’ αυτό και η παρακολούθηση είναι ελέυθερη, με προεγγραφή στο www.hotelexperience.gr