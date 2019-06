HuffPost - Ανοιχτή συζήτηση με την Ilana Dayan: «Ισραήλ: Εκλογές και Προκλήσεις»

GALI TIBBON via Getty Images

Η Ilana Dayan, από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της ισραηλινής δημοσιογραφίας, παρουσιάζει την εκπομπή ερευνητικού ρεπορτάζ “Uvda” (Τα Γεγονότα) στο «Κανάλι 2» της Ισραηλινής τηλεόρασης, για τα φλέγοντα ζητήματα της ισραηλινής και διεθνούς επικαιρότητας. Εργάστηκε σε μεγάλες ισραηλινές εφημερίδες, όπως είναι η “Yedioth Aharonot”, καθώς και στην Ισραηλινή Ραδιοφωνία. Έχει βραβευθεί πολλάκις για τα ερευνητικά ρεπορτάζ της, μεταξύ των οποίων και πέντε φορές από το New York Festival for World’s Best TV & Films (2013, 2014). Είναι επίσης νομικός με σπουδές στην Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, ενώ δίνει διαλέξεις για την ελευθερία του λόγου στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.