HuffPost Weekend: Μουσικές, παραστάσεις, παιχνίδια και κάλαντα από την πλατεία Θεάτρου ως το ΚΠΙΣΝ

We Need Books

Δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, d.j. sets, καλλιτέχνες από την αθηναϊκή σκηνή hip-hop, διαδραστικά installations, αστικές περιηγήσεις, graffiti painting, χορευτικές ομάδες, εκθέσεις ζωγραφικής, stand-up comedy, αγορές, δώρα, παράλληλες δράσεις από τα καταστήματα της Πλατείας Θεάτρου και της Στοάς Εμπόρων, και πολλές, πολλές εκπλήξεις με την υπογραφή του This is Athens του δήμου Αθηναίων.

Κοσμήματα από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μέταλλο από την One Tool Three.

Στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα τα Χριστούγεννα, τρεις ξεχωριστές φωνές, οι Nalyssa Green, Sugahspank! και Louis, θα γεμίσουν την κεντρική σκηνή του Ολύμπια - Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» με κομμάτια του Leonard Cohen και θα μας ταξιδέψουν στο θαυμαστό σύμπαν του με το αφιέρωμα «There is a crack in everything, that’show the lightgets in».

Και ακόμη...