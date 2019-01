HuffPost Weekend: Πάρτι στη Στέγη, Φοίβος στο Κύτταρο, Human Touch και Erik Truffaz

suteishi via Getty Images

Η πρώτη μπάντα του λεγόταν Orange και έπαιζε δικές του συνθέσεις. Η jazz fusion προσέγγιση του σχήματος κατενθουσίασε το κοινό και η Γαλλική επιτροπή Jury du Concours National de la Defense του απένειμε το 1991 ειδικό βραβείο για την jazz στη χώρα. Το Φεστιβάλ jazz του Montreaux τον παρουσιάζει την ίδια χρονιά για πρώτη φορά και από τότε αρχίζει μία καριέρα ζηλευτή για τον απαράμιλλο μουσικό, με περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Το 2000 θα υπογράψει με την ιστορική εταιρεία δίσκων Blue Note Records. Οι δίσκοι του γίνονται best sellers και η εξέλιξη του Truffaz είναι πέραν κάθε προσδοκίας. Το 2002 πηγαίνει στην Αμερική να ηχογραφήσει και να παίξει με τον μεγάλο Michael Brecker.

Ο τρομπετίστας Erik Truffaz γεννήθηκε στην Γενεύη και από μικρός μυήθηκε στην μουσική από τον σαξοφωνίστα πατέρα του. Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν άκουσε το Kind of Blue του Miles Davis. Η έμπνευση που του προξένησε ο Miles, τον οδήγησε στο Conservatoire της Γενεύης. Αργότερα έγινε μέλος της Ορχήστρας L'Orchestre de Suisse Romande.

Η νέα χρονιά στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινά με μια μεγάλη πρόκληση: Η Έντα Γκάμπλερ, το αριστουργηματικό έργο του κορυφαίου Νορβηγού συγγραφέα Χένρικ Ίψεν, «εντάσσεται» για πρώτη φορά στο λυρικό ρεπερτόριο, σε συμπαραγωγή με την ομάδα The Medium Project, μια δραστήρια ομάδα με συνεπή παρουσία στον χώρο του μουσικού θεάτρου.

Ο ευρηματικός καλλιτέχνης μετά το δεύτερο άλμπουμ του με την εταιρεία, επεκτείνει την δραστηριότητά του πολύ πέρα από τις συναυλίες αφού δημιουργεί μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, το μπαλέτο, κάνει συμφωνική μουσική αλλά παράγει και ηλεκτρονική μουσική. ο ύφος του ξεφεύγει από την καθαρή jazz και ακουμπά μουσικές όπως η Ινδική, η Sufi, η Αφρικανική, η ροκ, το hip hop με ηλεκτρονική χροιά αλλά εμπνέεται και κατευθύνεται από την φωνή. Ο δίσκος του Saloua θα αποσπάσει το βραβείο Victoire de la Musique το 2004, ενώ την επόμενη χρονιά συνθέτει το soundtrack της ταινίας Kids of Tokyo.

COffe72 via Getty Images

Πολυσχιδής και οξυδερκής στην επιστήμη του, αντισυμβατικός και συναρπαστικός στη ζωή του, εμπνευσμένος ομιλητής και δάσκαλος, ο John Gould (1927-2001), άνθρωπος βαθιάς και ευρείας καλλιέργειας, υπήρξε στη γενιά του ένας από τους πιο σημαντικούς μελετητές της ελληνικής αρχαιότητας. Συνέγραψε μια μελέτη για τον Πλάτωνα, πριν κλείσει τα 28 του χρόνια (The Development of Plato’s Ethics, 1955). Εξέδωσε, επίσης, ένα βιβλίο για τον Ηρόδοτο πολλές δεκαετίες αργότερα (Herodotus, 1989). Την επιστημονική συγκομιδή της ακαδημαϊκής καριέρας του συγκροτούν ακόμη περίπου 18 άρθρα, μαζί με την κρίσιμη αναθεώρηση του The Dramatic Festivals of Athens του Arthur Pickard-Cambridge (σε συνεργασία με τον David Lewis: 1964, τελική μορφή: 1988). Στα ελληνικά κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχαία ελληνική τραγωδία και τελετουργία. Δέκα μελετήματα (ΜΙΕΤ 2018).

Από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 23:00 η ανανεωμένη «Συνοικία Ασμάτων» στο Votanikos Plus.

Votanikos Plus: Ιερά Οδός 76 και Σπύρου Πάτση (είσοδος από, Κασσάνδρας 23) Αθήνα 104 47, τηλ: 21 0341 2622

Μετά την επιτυχημένη έκθεση «Αϊβαλί, ένα ταξίδι στο χρόνο» (12/2-15/5- 2015), το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί για δεύτερη φορά τον Soloup, σε μια έκθεση βασισμένη στο νέο του graphic novel Ο Συλλέκτης: έξι διηγήματα για έναν κακό λύκο (εκδόσεις Ίκαρος).

Η Ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το International Counsel on Shared Parenting – ICSP.

Τα σκίτσα ωστόσο δεν στέκονται μόνο στις σελίδες του graphic novel. Δραπετεύουν στον χώρο. Αποκτούν χρώμα, διαστάσεις, κίνηση και ήχο. Έτσι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν καμβάδες ζωγραφισμένους με ακριλικά και εμπνευσμένους από το graphic novel, πεταλούδες origami να δημιουργούν μια παράξενη συλλογή αριθμών και δυο φιγούρες από χαρτοπολτό σε φυσικό μέγεθος: τον πρωταγωνιστή φορώντας την λυκόμορφη τραγιάσκα του κάτω από τη μοναξιά της ομπρέλας και τον μαύρο σκύλο που τον ακολουθεί.

Περιλαμβάνει πρωτότυπο υλικό του graphic novel (storyboards, προσχέδια, σκίτσα σε μολύβι, ασπρόμαυρες κι έγχρωμες σελίδες κόμικς) και χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες :

Ο Πάρις Θωμόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής άρχισαν να γνωρίζονται μέσα από τις μελωδίες του ενός και τους στίχους του άλλου. Η Grunge συναντάει τον Χατζιδάκι, η classic rock συνδιαλέγεται με τα ρεμπέτικα και τα blues και προκύπτουν μελωδίες αλλόκοτες, ευαίσθητες και ηλεκτρικές. The Guilties λοιπόν, eπιστρέφουν στη μπαρόκ σκηνή του FAUST για να τζαμάρουν δυνατά μουσικές από τη διεθνή Rock n’ Roll και Blues σκηνή και να παρουσιάσουν τα πρώτα 12 κομμάτια τους.

«It’s raining snow upon our blankets

and I’m waiting for your touch

It’s raining red upon our brothers

Is there a pretty dream to catch?»

The Guilties:

Πάρις Θωμόπουλος (Vocals)

Κωνσταντίνος Μπιμπής (Vocals)

Διονύσης Μακρής (El.Bass)

Γιώργος Λειβαδάς (Drums)

Πάνος Τζίμας (El.Guitar/Vocals)

Σταμάτης Μαντίκας (Keyboards)

Κώστας Λώλος (Violin)

Info

Faust: Καλαμιώτου 11, Αθήνα, 210 323 4095.

Ώρα έναρξης: 22:00

Eίσοδος: 6 ευρώ (με κράτηση χωρίς ποτό)

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

Opening Party Ryoji Ι keda στη Στέγη

Ο κορυφαίος Ιάπωνας καλλιτέχνης Ryoji Ikeda επιστρέφει στη Στέγη με μια οπτικοακουστική εγκατάσταση που προκαλεί τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πόσα μοτίβα κρύβει το σύμπαν γύρω μας και πόσα από αυτά έχουμε βαθιά μέσα μας;

Ακόμα και αυτό που θεωρούμε τυχαίο, πόσο τυχαίο είναι τελικά;

Το τελευταίο έργο της σειράς «datamatics» είναι ένας χείμαρρος από ψηφία και δεδομένα, μια διάσπαση στον χώρο και τον χρόνο του θεατή.