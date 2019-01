HuffPost Weekend: Ray Gelato, Χρήστος Θηβαίος, Ross Daly και «Θείος Βάνιας»

Από νωρίς δημιούργησε το πρώτο του επαγγελματικό συγκρότημα, The Dynamite Band, ενώ λίγο μετά με τον μπασίστα Patrice Serapiglia (aka Maurice Chevalier) δημιούργησε τους The Chevalier Brothers. Με τη βοήθεια του μακρόχρονου φίλου του μπασίστα Anders Janes, που έγινε γνωστός ως Clark Kent, οι Chevalier Brothers πρωτοστάτησαν στην αναβίωση του swing της δεκαετίας του ’40 και του ’50.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ray ερμηνεύει το soundtrack για το No Bananas του BBC και αλλάζει το όνομα της μπάντας σε Ray Gelato Giants, με το οποίο συνεχίζει να παίζει σήμερα. Η εκτόξευση του σχήματος του Ray τον φέρνει να είναι headliner σε πολύ μεγάλα Φεστιβάλ της Ευρώπης και της άλλης πλευράς του Ατλαντικού (New York, Philadelphia, Tampa, Chicago, Washington DC και Los Angeles).

Το 1988 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά στην πορεία του Ray αφού με τον Clark Kent σχηματίζουν τους Ray Gelato & The Giants of Jive. Ο εκτενής κατάλογος των συναυλιών τους περιλαμβάνει το Carnegie Hall, το Nice Jazz Festival, το Lugano Jazz Festival και πολλές περιοδείες σε Αγγλία και Ευρώπη.

Ο Ray Gelato με τους Enforcers έρχονται στο Half Note με αποσκευές γεμάτες από την ενέργεια και το πανδαιμόνιο που δημιουργεί η μπάντα αυτή, όπως και κάθε μπάντα του Gelato. Γιατί… «It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing!»

HALF NOTE JAZZ CLUB - Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30

Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη),

*** την Δευτέρα 14/1 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για

κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Προπώληση: www.viva.gr Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310