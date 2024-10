Ιαπωνία: Ο κυβερνών συνασπισμός χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στην βουλή

Japan, NHK:



Seats called as of 1:15 AM JST



LDP (Conservative): 180 (-79)

CDP (Centre-left): 141 (+45)

Ishin (Libertarian): 34 (-7)



+/- vs. 2021 election#Japan



