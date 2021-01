Job Crafting: Γίνε ο αρχιτέκτονας της δουλειάς σου

Τι είναι το Job Crafting

Το job crafting είναι μια έννοια που εισήχθη στην οργανωσιακή συμπεριφορά το 2001 από δύο κορυφαίες Αμερικανίδες καθηγήτριες την Jane Dutton (University of Michigan) και την Amy Wrzesniewski (Yale School of Management). Αναφέρεται στην συμπεριφορά σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι προσαρμόζουν τη δουλειά στα μέτρα τους ώστε να ταιριάζει στα δικά τους ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ανάγκες.

Γιατί είναι σημαντικό

Μπορώ εγώ να αλλάξω τη δουλειά μου;

Paraskevopoulou, L., (2017) ’’Crafting the extra innovation: the relationship of job crafting and innovative behavior’’. [Unpublished doctoral dissertation]. Athens University of Economics and Business.