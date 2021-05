Καιρός: Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων απόψε στην περιοχή της πυρκαγιάς

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images 20 Μαϊου 2021. Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κορινθία. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) (Photo by LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)