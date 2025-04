«Καταιγίδα» ειδικών δυνάμεων σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο: Έλληνες, Πολωνοί και Σλοβάκοι σε δράση

📍 Nea Peramos, Greece



Strength between Allies runs deep! 🌊🤿🤝



🇬🇷 & 🇸🇰 #SOF divers teamed up for joint training, boosting underwater capabilities and reinforcing bilateral cooperation#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson #ΔΕΠ pic.twitter.com/H6Y1lfYJrh