Ονομάζεται Katelyn Ohashi, είναι 21 ετών και είναι το μεγάλο αστέρι της ενόργανης γυμναστικής. Μέχρι πριν μερικές ημέρες πολλοί μπορεί να μην την είχαν ακουστά. Η αψεγάδιαστη όμως επίδοσή της στις ασκήσεις εδάφους της χάρισε το απόλυτο 10αρι και το σχετικό έγινε το απόλυτο viral.

Η Οhashi η οποία είναι φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ήδη το 2018 είχε ενθουσιάσει με το πρόγραμμά της υπό τους ήχους της μουσικής του Michael Jackson.

Αυτή τη φορά στους κολεγιακούς αγώνες Collegiate Challenge στο Anaheim η Ohashi επέλεξε και πάλι τον εκλιπόντα βασιλιά της pop για το κρεσέντο του προγράμματός της.

Ενώ το στάδιο πλημμύριζε από τους ήχους του The Way You Make Me Feel αλλά και του I Want You Back και I Want You Back η αθλήτρια αποθεωνόταν για τις ασκήσεις που εκτελούσε με εκπληκτική άνεση και περίσσια χάρη.