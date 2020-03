Σε ποιες χώρες στέλνει βοήθεια η Ρωσία για τον κορονοϊό

ASSOCIATED PRESS

Ο ρωσικός κρατικός φορέας για την προστασία των καταναλωτών Rospotrebnadzor ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε διαγνωστικά συστήματα για τον COVID-19 σε 13 κράτη. Μεταξύ αυτών, στο Ιράν, στη Μογγολία, αλλά και στη Νότια Κορέα.

«Ο Rospotrebnadzor έχει ήδη αποστείλει διαγνωστικά συστήματα που αναπτύχθηκαν από τοn κρατικό φορέα έρευνας (the State Research Center of Virology and Biotechnology Vector) σε 13 κράτη.

Μεταξύ αυτών, κράτη-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, το Ιράν, η Μογγολία και η Βόρεια Κορέα.

Η αποστολή συστημάτων διάγνωσης στην Αίγυπτο, στη Σερβία, αλλά και στη Βενεζουέλα, αναμένεται να γίνει σύντομα» σύμφωνα με τον Rospotrebnadzor.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sputnik)